الخارجية: توافق مصري - جزائري على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر الماضي، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي .