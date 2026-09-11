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«شمشون» أقوى رجل في العالم يكشف كواليس تحدي سحب سفينة حاويات في قناة السويس
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«شمشون» أقوى رجل في العالم يكشف كواليس تحدي سحب سفينة حاويات في قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس
محمد البدوي

كشف البطل محمد حسن، الشهير بلقب «شمشون» أقوى رجل في العالم، تفاصيل استعداداته لخوض تحدٍ جديد يتمثل في سحب سفينة حاويات داخل قناة السويس، مؤكدًا أن خوض مثل هذه التحديات لا يعتمد على القوة البدنية وحدها، وإنما يحتاج إلى استعداد دقيق وهدوء وتركيز كبير.

 

فريق عمل ومؤسسات تشارك في التجهيز

وأوضح «شمشون»، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن الاستعداد للتحدي يتم بالتعاون مع فريق عمل ومؤسسات تشارك في التجهيز له، مشددًا على أنه يحرص قبل تنفيذ أي مهمة تعتمد على قوة بدنية استثنائية على إراحة ذهنه والتخلص من أي ضغوط، لأن الهدوء والتركيز يمثلان عنصرين أساسيين في قدرته على الأداء.

وتحدث محمد حسن عن واحدة من أبرز تجاربه السابقة، مشيرًا إلى نجاحه في سحب طائرة تزن نحو 85 طنًا باستخدام أسنانه، وهي التجربة التي دخل بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، موضحًا أن هذا الإنجاز ارتبط أيضًا بمشاركة وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع.

 

استخدام الفك والأسنان في تحمل ضغوط هائلة

وعن سر قدرته على استخدام الفك والأسنان في تحمل ضغوط هائلة، أكد «شمشون» أن ما يقوم به يرتبط بالقدرة التي وهبه الله إياها، إلى جانب الإصرار والتحدي والرغبة في تقديم صورة إيجابية عن مصر، وإثبات أن أبناءها يمتلكون قدرات يمكنها تحقيق إنجازات لافتة.

وأشار إلى أنه اعتاد الضغط على نفسه وتحمل الكثير من أجل خوض التحديات المختلفة، مؤكدًا أن استعراض قوته لا يقتصر بالنسبة له على تحقيق الأرقام القياسية، وإنما يمثل أيضًا رسالة للتأكيد على وجود أبطال مصريين قادرين على تحقيق إنجازات مميزة.

وتطرق «شمشون» إلى قدرته على تحمل الألم خلال بعض الاستعراضات، ومنها كسر الصخور على صدره، موضحًا أنه لا يشعر بالألم بالطريقة المعتادة خلال هذه العروض، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه ليس بمنأى عن المرض أو التأثر بالعوامل الصحية الطبيعية.

وأضاف أن إصابته بنزلة برد، على سبيل المثال، يمكن أن تسبب له إرهاقًا شديدًا وتدفعه إلى التوقف والحصول على قسط من الراحة، مؤكدًا أن امتلاكه لقدرات استثنائية لا يعني عدم تأثره بالظروف الصحية العادية.

أصحاب القدرات الخارقة

وكشف محمد حسن عن فكرة جمع أصحاب القدرات الخارقة، موضحًا أن الهدف من هذه الفكرة هو التفرقة بين أصحاب القدرات الحقيقية والأشخاص الذين يدعون امتلاك قدرات استثنائية، وذلك من خلال إخضاعهم لاختبارات تكشف حقيقة ما يستطيعون القيام به.

وأكد أن أصحاب القدرات الخارقة ليسوا بالضرورة أشخاصًا مفتولي العضلات أو يميلون إلى العنف كما قد يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن من يعرف هؤلاء الأشخاص عن قرب سيجد بينهم نماذج تتسم بالهدوء والطيبة.

واختتم «شمشون» حديثه بالتأكيد على أن امتلاك قوة خارقة لا يعني بالضرورة اختلاف طبيعة الشخصية أو وجود ميول للعنف، موضحًا أن القوة البدنية الاستثنائية يمكن أن تجتمع مع الهدوء وحسن التعامل.

شمشون قناة السويس القدرات الخارقة

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