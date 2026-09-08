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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لبحث التعاون في مجالات التحول الأخضر.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي المبعوث الكيني الخاص لشئون تغير المناخ

شيخون: نعمل على توطين كامل سلاسل القيمة للطاقة الخضراء وتأمين حلول الطاقة
شيخون: نعمل على توطين كامل سلاسل القيمة للطاقة الخضراء وتأمين حلول الطاقة
محمد الغزاوى

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير علي محمد، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا لشؤون تغير المناخ، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الأخضر، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وجهود تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة وممثلي الجهات المعنية بالتحول الأخضر.

شيخون: نعمل على توطين كامل سلاسل القيمة للطاقة الخضراء وتأمين حلول الطاقة

وفي مستهل الاجتماع، استعرض  مصطفى شيخون، جهود الهيئة المتواصلة في دعم التحول الأخضر وتوطين الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة الكاملة لنظم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تسريع خطوات إنتاج الوقود الأخضر، مشيرًا إلى النجاحات الاستثنائية التي حققتها الهيئة في هذا المجال، وفي مقدمتها تدشين أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا والشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية، وهو المصنع الذي سجل إنجازًا عالميًّا بفوزه بأول اتفاقية توريد لشحنات الأمونيا الخضراء بعقد تمويلي بلغت قيمته نحو 397 مليون يورو، مما يعزز مكانة مصر والهيئة كمركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، لافتًا إلى نجاح الهيئة في حصد تصنيف دولي ضمن أفضل 50 منطقة اقتصادية مستدامة وصديق للبيئة حول العالم من بين أكثر من 7000 منطقة اقتصادية، وفقًا للتقرير الصادر عن التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)؛ وذلك تتويجًا لجهود الهيئة في جهود التحول الأخضر، وتبني أفضل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص لرئيس كينيا لشؤون تغير المناخ، عن إعجابه الشديد بالرحلة الملهمة التي قطعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها على صعيد مشروعات التطوير ونجاحها في جذب الاستثمارات بالعديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، وبما حققته من قفزات نوعية في البنية التحتية والسياسات المرنة التي تعزز مناخ الاستثمار؛ مؤكدًا أن التجربة المصرية في التحول الأخضر تُمثل نموذجًا يُقتدى به على مستوى القارة، مشددًا على حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع الهيئة والاستفادة من خبراتها الرائدة لدعم التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي وتحقيق الاستدامة البيئية في إفريقيا.

وعقب اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لمنطقة السخنة المتكاملة شملت زيارة ميدانية لأحد مصانع الأسمدة، للتعرف عن قرب على نموذج عملي لقصص نجاح الشراكة بين الهيئة والمستثمرين بها، في ضوء الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة لهم، والجاهزية الكبرى للبنية التحتية والمرافق والطاقة، وتوافر العمالة الفنية المدربة، كما توجه الوفد لزيارة ميناء السخنة والتعرف على الأنشطة والخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء بأرصفته المتنوعة وفق أحدث نظم التشغيل العالمية، وكذا أعمال التطوير التي شهدها الميناء وحازت إشادات كبرى المؤسسات الدولية.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس كنيا

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