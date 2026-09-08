تعليم بورسعيد: نستهدف الوصول إلى أقصى جاهزية قبل بدء العام الدراسي

تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عددًا من المدارس الرسمية والمتميزة للغات التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

بدوي: متابعة بورسعيد الميدانية للمدارس تستهدف الوصول إلى أقصى جاهزية لبدء العام الدراسي الجديد

وشملت الجولة مدارس بورفؤاد الرسمية لغات والنصر الرسمية لغات، حيث اطلع مدير المديرية على الاستعدادات الفنية والإدارية، وتفقد الفصول والمعامل والأفنية، كما راجع مستوى النظافة وحالة المرافق وموقف الصيانة البسيطة.

ووجه "بدوي" بتحقيق التوزيع العادل بين صفوف المعلمين والانتهاء من تنفيذ نشرات النقل والندب لسد العجز، وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب، مؤكدا أن المتابعة الميدانية للمدارس تستهدف الوصول إلى أقصى جاهزية لبدء العام الدراسي الجديد، وعدم التهاون وترك أي ملاحظات تم رصدها حتى بداية الدراسة، موجها باستمرار العمل على تحقيق الجاهزية قبل استقبال الطلاب.



جاء ذلك رفقة الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية، والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والتعليم الخاص والأستاذة هيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني والأستاذة نورهان موسى وكيل إدارة بورفؤاد التعليمية.