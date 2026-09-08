الأوقاف تواصل حملات المتابعة الميدانية على مقرات الإدارات الفرعية بالمديريات

واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، حملات المتابعة الميدانية على مقرات الإدارات الفرعية بالمديريات، من خلال أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

تعزيز منظومة المتابعة الميدانية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بشأن تعزيز منظومة المتابعة الميدانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، وبإشراف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني.

وشملت حملات المتابعة المرور على مقر ديوان عام مديرية أوقاف القاهرة، وعدد (29) إدارة فرعية، حيث شملت إدارات أوقاف: البركة ووسط القاهرة وشمال القاهرة وجنوب القاهرة وغرب القاهرة وشرق القاهرة والسلام والمرج والنزهة والعباسية والمطرية وعين شمس والسيدة زينب والزاوية الحمراء والمقطم والبساتين و15 مايو والتبين وحلوان وحدائق حلوان والمعصرة والمعادي والشروق وبدر والقاهرة الجديدة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر ومنشأة ناصر وشمال شرق القاهرة وبولاق أبو العلا والساحل وروض الفرج ودار السلام.

انتظام سير العمل بالإدارات

واطلعت لجان المتابعة على انتظام سير العمل بالإدارات، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي والإداري، كما رصدت عددًا من الإيجابيات؛ للعمل على دعمها وتعزيزها، إلى جانب الوقوف على الملاحظات والعمل على معالجتها أولًا بأول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في منظومة العمل الدعوي والإداري.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار حملات المتابعة الميدانية بمختلف المديريات والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويرتقي بمنظومة العمل الدعوي والإداري، ويدعم جهود الوزارة في تطوير الأداء، وخدمة بيوت الله عز وجل على الوجه الأمثل.