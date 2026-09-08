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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنظم أكثر من 74 ألف فعالية دعوية وعلمية ومجتمعية خلال أسبوع

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

كثفت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية والمجتمعية خلال الفترة من السبت 29 أغسطس حتى الجمعة 4 سبتمبر 2026، في مختلف المديريات الإقليمية، بإجمالي عشرات الآلاف من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت تعزيز دور المسجد في نشر الوعي وخدمة المجتمع.

وشهدت خطة العمل خلال الأسبوع تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج، شملت الأنشطة الدعوية والعلمية ورعاية النشء والقوافل التوعوية والفعاليات المجتمعية، إلى جانب برنامج موسع للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

20 ألف نشاط للطفل وأكثر من 10 آلاف نشاط بالمساجد المحورية

وفي إطار رعاية النشء، واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات الإقليمية، بإجمالي 20 ألفًا و880 نشاطًا يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر.

كما سجل برنامج المساجد المحورية 10 آلاف و600 نشاط في مختلف المديريات خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس، إلى جانب تسيير 1007 قوافل للشباب بجميع المديريات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وشملت الأنشطة العلمية إقامة 383 مجلسًا علميًا في جميع المديريات الإقليمية، باستثناء المديريات الحدودية، خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، إلى جانب تنفيذ 3292 درسًا منهجيًا للأئمة خلال الفترة نفسها.

كما شهد الأسبوع إقامة 89 درسًا منهجيًا للواعظات في 13 مديرية، بالإضافة إلى 26 مجلسًا للفقه للواعظات.

آلاف المجالس والندوات والقوافل بمختلف المديريات

وفي المجال الدعوي والعلمي، نظمت الوزارة 625 ندوة علمية يوم الاثنين في المديريات الحدودية، وهي مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والسويس، إلى جانب تنفيذ 2036 منبرًا ثابتًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

وشهدت المديريات كذلك تنظيم 3392 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة يوم الخميس بعد صلاة المغرب، بالإضافة إلى 628 مجلسًا للفقه في المديريات الحدودية.

كما شملت الفعاليات الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة من خلال 3 لقاءات، إلى جانب ندوة «عقيدتي» التي عقدت يوم الأربعاء.

وامتدت جهود الوزارة إلى الجانب المجتمعي والتوعوي، من خلال إطلاق 11 قافلة للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، إلى جانب تنظيم 70 ندوة حول الصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، و50 ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة.

كما نظمت الوزارة قافلتين مشتركتين، إلى جانب قافلة للواعظات بمشاركة 26 مديرية، فضلًا عن قافلة دعوية للمناطق الأكثر احتياجًا في مديريات القاهرة وبورسعيد والسويس، وقوافل حدودية في مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد، إلى جانب إقامة الندوة الكبرى بالمديريات الإقليمية.

أكثر من 30 ألف فعالية للاحتفال بالمولد النبوي

وحظي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بنصيب كبير من برنامج وزارة الأوقاف خلال الأسبوع، حيث تضمنت الفعاليات إطلاق المسابقة البحثية، وقراءة كتب الشمائل المحمدية، وقراءة كتب السيرة النبوية، بإجمالي 5430 فعالية.

كما أقامت المديريات الإقليمية فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبلغ إجماليها 30 ألفًا و840 فعالية على مدار الأسبوع.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق النشاط الدعوي لوزارة الأوقاف وتنوع مساراته بين التوعية الدينية، والعلوم الشرعية، ورعاية الأطفال والشباب، والأنشطة المجتمعية، والاحتفالات والمناسبات الدينية، بما يستهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الدور التنويري للمسجد.

وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية والمجتمعية، بما يسهم في ترسيخ الوعي الديني الرشيد، ودعم بناء الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع والوطن.

الأوقاف فعالية دعوية وعلمية الدكتور أسامة الأزهري 20 ألف نشاط للطفل المساجد المحورية الأنشطة العلمية

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