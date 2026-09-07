الأوقاف تنتهي من معالجة الهبوط الأرضي بمحيط مسجد الإمام الشافعي

تابعت وزارة الأوقاف أعمال معالجة الهبوط الأرضي الذي ظهر بمحيط مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بمتابعة الموقع وصيانته بما يتناسب مع القيمة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، وذلك بحضور اللواء الدكتور المهندس محمد نبيل عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية.

الأوقاف تنتهي من معالجة الهبوط بمحيط مسجد الإمام الشافعي

ونُفذت الأعمال بالتنسيق مع محافظة القاهرة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، حيث أجرت فرقها المتخصصة المعاينات اللازمة لموقع الهبوط وبحثت أسبابه، إلى جانب سحب المياه الجوفية الموجودة بالموقع، وقد تم الانتهاء من معالجة الهبوط وردم الخزان الأرضي والفراغ الموجود أسفله بالكامل، كما تم تنفيذ أعمال الدمك بالمعدات الهندسية اللازمة لضمان استقرار التربة، وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الأعمال تأتي تجسيدًا لعنايتها بالمساجد الأثرية، وحرصها على صيانتها والحفاظ على سلامتها ومكوناتها وقيمتها الدينية والتاريخية والحضارية، بالتعاون مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، بما يضمن بقاء هذه المساجد ومعالمها شاهدة على عراقة التراث الإسلامي المصري للأجيال القادمة.