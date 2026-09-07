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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2027

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء ومواعيد الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام 1448هـ – 2027م من الأئمة والواعظات، وذلك بمسجد النور بالعباسية، وفقًا للمواعيد المعلنة.

شروط الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2027

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لن يُسمح بدخول الاختبار الشفوي إلا بعد إحضار المستندات الآتية:

1. صورة جواز سفر المتقدم، على أن يكون ساريًا، مع الاطلاع على الأصل.

2. صورة بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل.

3. صورة المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى – إن وجد.

4. صورة شخصية حديثة.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه سيتم استبعاد كل من لم تنطبق عليه شروط المسابقة في أي مرحلة من مراحلها، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق والسداد.

وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبارات، يرجى الضغط هنا

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