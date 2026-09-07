بجوائز ربع مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة الأصوات الندية للابتهال والأذان

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق "مسابقة الأصوات الندية للابتهال والأذان"، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الصوتية المتميزة في مجالي الابتهال والأذان، وتشجيع النشء والشباب على الارتباط بالشعائر الإسلامية.

وأشارت الأوقاف، في بيانها، إلى أن هدف المسابقة هو إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في فن الابتهال والمديح النبوي، وترسيخ حضوره بوصفه أحد ألوان التعبير الروحي والفني الهادف إلى جانب تعزيز روح التنافس الإيجابي بين المشاركين، وذلك في إطار من المنافسة الشريفة والالتزام بالقيم والأخلاق الإسلامية.

إطلاق مسابقة الأصوات الندية للابتهال والأذان بجوائز قدرها ربع مليون جنيه

وأشارت الأوقاف إلى أقسام المسابقة وهي :

أولًا: الابتهال الديني وتشتمل المسابقة 3 فروع:

الفرع الأول: الأئمة، وخطباء المكافأة، ومقيمي الشعائر، والمؤذنون، وعمال المساجد، والعاملون من غيرهم بوزارة الأوقاف. الفرع الثاني: غير العاملين بوزارة الأوقاف، بشرط ألا يقل السن عن (٢٠) سنة وقت الإعلان عن المسابقة. الفرع الثالث: للجميع من غير العاملين بوزارة الأوقاف، بشرط ألا يزيد السن عن (٢٠) سنة وقت الإعلان عن المسابقة.

ثانيًا: الأذان ويشتمل على فرع واحد مخصص للعاملين بوزارة الأوقاف من المؤذنين ومقيمي الشعائر وعمال المساجد، على أن تتوافر في المتسابقين معايير جودة الأداء الصوتي، وسلامة اللغة والنطق، والتأثير والخشوع.

وأما عن جوائز المسابقة فأشارت الأوقاف إلى أن القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة تبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه وهي كالتالي:

أولًا: جوائز فرع الابتهال الديني تبلغ إجمالي جوائز فروع الابتهال الديني (١٦٥٠٠٠) جنيه، موزعة على النحو التالي:

الفرع الأول: الأئمة، وخطباء المكافأة، ومقيمي الشعائر، والمؤذنون، وعمال المساجد، والعاملون من غيرهم بوزارة الأوقاف، بإجمالي جوائز قدره (٦٠٠٠٠) جنيه:

الفائز الأول: ٢٥٠٠٠ جنيه.

الفائز الثاني: ٢٠٠٠٠ جنيه.

الفائز الثالث: ١٥٠٠٠ جنيه.

الفرع الثاني: غير العاملين بوزارة الأوقاف، بشرط ألا يقل السن عن (٢٠) سنة وقت الإعلان، بإجمالي جوائز قدره (٦٠٠٠٠) جنيه:

الفائز الأول: ٢٥٠٠٠ جنيه.

الفائز الثاني: ٢٠٠٠٠ جنيه.

الفائز الثالث: ١٥٠٠٠ جنيه.

الفرع الثالث: للجميع من غير العاملين بوزارة الأوقاف، بشرط ألا يزيد السن عن (٢٠) سنة وقت الإعلان، بإجمالي جوائز قدره (٤٥٠٠٠) جنيه:

الفائز الأول: ٢٠٠٠٠ جنيه.

الفائز الثاني: ١٥٠٠٠ جنيه.

الفائز الثالث: ١٠٠٠٠ جنيه.

ثانيًا: جوائز فرع الأذان وتبلغ إجمالي جوائز فرع الأذان (٨٥٠٠٠) جنيه، موزعة على النحو التالي:

الفائز الأول: ٢٥٠٠٠ جنيه.

الفائز الثاني: ٢٠٠٠٠ جنيه.

الفائز الثالث: ١٦٠٠٠ جنيه.

الفائز الرابع: ١٤٠٠٠ جنيه.

الفائز الخامس: ١٠٠٠٠ جنيه.

واختتمت الأوقاف بأن تلقي طلبات التقدم للمسابقة إلكترونيًّا يبدأ من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، خلال مدة أقصاها (١٥) يومًا من تاريخ فتح باب التقدم.

وللتقديم للمسابقة يرجى الضغط هنا



