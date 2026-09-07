الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة الرطبة حتى 13 سبتمبر.. وانخفاض طفيف تدريجي وشبورة مائية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة الرطبة نهاراً على معظم أنحاء البلاد خلال يوم غدا الثلاثاء 8 سبتمبر ، على أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً وتدريجياً اعتباراً من الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الأحد 13 سبتمبر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار تكوّن شبورة مائية صباحية على عدد من الطرق ونشاط رياح على فترات متقطعة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- إن طقس غد الثلاثاء يكون معتدلاً إلى مائل للحرارة ورطباً في ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول نهاراً إلى شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء حتى القاهرة الكبرى، ويظل حاراً رطباً على السواحل الشمالية، على أن يعود معتدلاً إلى مائل للحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن العظمى تسجل غداً 37 درجة بالقاهرة الكبرى (محسوسة 39)، و36 درجة بالوجه البحري (محسوسة 38)، و31 درجة بالسواحل الشمالية الغربية (محسوسة 35) مقابل 34 درجة بالسواحل الشمالية الشرقية (محسوسة 38)، فيما تصل العظمى بشمال الصعيد إلى 38 درجة (محسوسة 40) وبجنوب الصعيد إلى 41 درجة (محسوسة 42).

وأوضحت أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحياناً من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق ويستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح أحياناً بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على المناطق المكشوفة، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما يمتد نشاط الرياح إلى شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، ما يرفع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.5 متر.

ورجحت الهيئة فرصاً ضعيفة جداً لا تتجاوز نسبتها 10% لسقوط أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص لظهور بعض السحب المنخفضة المتفرقة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق.

أما بالنسبة للفترة من الأربعاء 9 حتى الأحد 13 سبتمبر، فتتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 29 و30 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 34 و37 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 35 و38 درجة، بينما تظل الأعلى بجنوب الصعيد بين 41 و43 درجة.

ويستمر خلال هذه الفترة طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب صباحاً، يتحول نهاراً إلى حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار الشبورة المائية صباحاً ونشاط رياح متقطع على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ودعت الهيئة المواطنين، ولا سيما رواد الشواطئ والسواحل الشمالية، إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من آثار هذه الظواهر ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عنها بصورة دورية.