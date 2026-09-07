وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر.. تفاصيل

كشف عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عن أن الدولة المصرية تمضي نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر.



وأوضح عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أنه هذا الأمر يتم بما يضمن حماية حقوق العمال المنزليين، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويعزز مبادئ العمل اللائق.

وتابع عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الدولة المصرية تمضي نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر، بما يضمن حماية حقوق العمال المنزليين، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويعزز مبادئ العمل اللائق.

وفي السياق نفسه أشار عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إلى أن وزارة العمل تستهدف، من خلال هذا المسار، وضع منظومة تحدد بصورة واضحة كيفية تطبيق القانون، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، وآليات تسجيل وتنظيم العمالة المنزلية، ووسائل التوعية بالحقوق والالتزامات، فضلًا عن آليات التفتيش والمتابعة وتلقي الشكاوى وتسوية المنازعات، بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة للعمل المنزلي.