برلمانية لبنانية: إسرائيل تفجّر كل شيء في محيط علي الطاهر.. وإجرامها غير مقبول

قالت الدكتورة نجاة عون صليبا، عضو مجلس النواب اللبناني، إنه من الواضح أن إسرائيل تقوم بالسيطرة على المنطقة، وتقوم بتفجير كل شيء في محيط علي الطاهر، هذا الأمر يراه العالم وموثق عبر القنوات الإخبارية.

وأضافت: وليس هذا فحسب، بل إن إسرائيل تتجاوز علي الطاهر أيضًا، واليوم شاهدنا حجم الضرب والقصف والتدمير والقتل الذي تقوم به إسرائيل في كل المناطق المحيطة بالمنطقة، وصولًا إلى منطقة النبطية، فضلًا عن قصف الإدارات الرسمية والمستشفيات.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، في برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الإجرام الذي تقوم به إسرائيل بحق المواطنين اللبنانيين والمنطقة الجنوبية، وخصوصًا شمال الليطاني، أصبح أمرًا مرفوضًا تمامًا، موجهة الشكر لكل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وقف هذه التعديات وهذا الإجرام المتمادي من جانب إسرائيل.

وتابعت: «أما بالنسبة إلى حزب الله، فنحن نعتبر أن حزب الله ارتكب خطيئة وجريمة كبيرة جدًا عندما أُعطيَت له الفرصة لتسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني، لكنه رفض أن يمتثل أو أن يساعد الجيش اللبناني، وأن يساعد المواطنين ويدرأ عنهم، أو يخفف عنهم، الدمار والخراب والقتل».