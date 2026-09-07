حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان ترتفع إلى 8948 شهيدًا و30638 جريحًا منذ أكتوبر 2023

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضى وحتى اليوم ، بلغت 4381 شهيدًا و12402 جريحًا، في وقت تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى اللبنانية، ولا سيما في الجنوب.

و أوضح المركز، في بيان، أن هذه الحصيلة تأتي في ظل استمرار الغارات والاستهدافات التي طالت مناطق سكنية ومنشآت صحية ومدنية، وسقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين والمسعفين، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات خلال الأيام الأخيرة.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ عام 2023 وحتى اليوم إلى 8948 شهيدًا و30638 جريحًا، وفق أرقام مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.