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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بـ 200 ألف جنيه.. رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة رينو لوجان موديل 2010.

           

تعتمد السيارة رينو لوجان ‏ موديل 2010‏، على محرك اقتصادي رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تقارب 90 حصاناً في نسخة الـ 8 صباب (و105 حصان في نسخة الـ 16 صباب)، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مانيوال (يدوي) مكون من 5 سرعات، مع خزان وقود يتسع لـ 50 لتراً.

تمتاز السيارة بأبعاد عائلية مدمجة حيث يبلغ طولها الإجمالي 4250 مم، وعرضها 1740 مم، وارتفاعها عن الأرض 155 مم مما يجعلها مرتفعة بشكل ممتاز عن المطبات، بينما ترتكز على عجلات بقياس 14 بوصة.

توفر السيارة صالون داخلي يتسع لـ 5 ركاب براحة تامة، وتتميز بحقيبة خلفية (شنطة) واسعة جداً بسعة تخزين تصل إلى 510 لترات، مما يجعلها من أكبر المساحات التخزينية في فئتها السعرية.

أما عن سعر السيارة رينو لوجان ‏ موديل 2010 ‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط ‏‏550 ألف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة. 

السيارات المستعملة سيارة جديدة رينو لوجان موديل 2010 رينو لوجان رينو لوجان لوجان موديل 2010

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