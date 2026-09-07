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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علاء يوسف يكرم طلاب كلية الألسن في ختام البرنامج التدريبى بهيئة الاستعلامات

السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات
السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات
أ ش أ

شهد السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، الحفل الختامي لبرنامج التدريب الميداني لطلاب كلية الألسن جامعة عين شمس بالهيئة، بحضور الدكتورة يمنى صفوت، عميد الكلية، وعدد من قيادات الهيئة والادارة العامة للتدريب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في البرنامج.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات عن سعادته بلقاء طلاب كلية الألسن، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للاستعلامات على دعم وتأهيل الطلاب وتوفير فرص التدريب العملي لهم بحيث تسهم في صقل مهاراتهم وربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي ومتطلبات سوق العمل. 

وأشار إلى أهمية إكساب الشباب، ولاسيما طلاب اللغات والإعلام والاتصال، المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع التطورات المتسارعة في مجالات الترجمة والإعلام والاتصال الدولي، والتعرف عن قرب على طبيعة العمل داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر وتعزيز قدرتها على التواصل مع العالم.

وأكد يوسف أن الهيئة العامة للاستعلامات تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الجامعات المصرية، باعتباره أحد المسارات المهمة للاستثمار في الطاقات الشابة وإعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل مسؤولياتها المهنية والوطنية، مشيرًا إلى أن التدريب العملي يمثل حلقة مهمة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الفعلي.

بدورها، أعربت الدكتورة يمنى صفوت عن تقديرها للتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، مشيدة بما وفره البرنامج التدريبي للطلاب من خبرات عملية ومعارف متنوعة، وما أتاحه لهم من فرصة للتعرف على طبيعة العمل داخل الهيئة ودورها في مجالات الترجمة والتواصل والتعريف بمصر في الداخل والخارج.

وأكدت عميدة الكلية أهمية استمرار التعاون بين الجانبين بما يسهم في توسيع فرص التدريب والتأهيل العملي للطلاب، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين السفير علاء يوسف وطلاب كلية الألسن، تناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بالبرنامج التدريبى، وأهمية تطوير مهاراتهم في اللغات والإعلام، إلى جانب الاستفادة من فرص التدريب العملي في بناء خبراتهم وتأهيلهم للحياة المهنية.

وفي ختام الحفل، قام السفير علاء يوسف والدكتورة يمنى صفوت، بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للطلاب المشاركين، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم في فعاليات البرنامج، متمنيين لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات التدريب الميداني كلية الألسن

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