قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التصالح في مخالفات البناء 2026
واشنطن ودمشق تبحثان مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية
تزوجت 16 مرة وعندي الزهايمر.. يسرا تكشف عن أغرب الشائعات التي تعرضت لها
موعد حاسم أمام الإدارة.. جلسة مع قادة الزمالك بسبب تأخر المستحقات
تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء
كيفية تقدير نصف الليل وثلثه وسدسه لقيامه والصلاة فيه؟.. الإفتاء توضح
لندن تصعّد ضد الاحتلال.. عقوبات مرتقبة على المستوطنات وشخصيات إسرائيلية
مجلس القيادة اليمني: ماضون في بسط سلطة الدولة.. ولن نسمح بتهديد الملاحة
ماذا يقرأ رسول الله قبل النوم؟.. حصن نفسك بـ4 سور و3 آيات قرآنية
بكرة المدرسة.. خطوات التسجيل والاشتراك والأوراق المطلوبة
إيران تهدد بقصف منشآت الطاقة الأمريكية في الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يسرا: اشتغلت مع عادل إمام 17 فيلم وبريقي كان معه

الفنان عادل إمام والفنانة يسرا
الفنان عادل إمام والفنانة يسرا
محمود محسن

كشفت الفنانة يسرا أنها شعرت بالدهشة عندما بلغت سن الأربعين، قائلة: «لما بلغت سن أربعين اتخضيت، ولكن أمي وخالاتي قالولي: ده عزك، ولسه هتشوفي الأحسن، ده عزك».

وأضافت خلال لقاء مع برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة «النهار»، قائلة: «بالفعل شفت الأحسن». تابعت: «عزي كان في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات، لكن بدون شك».


ولفتت إلى أن أهم شخصيتين أثرتا في تكوينها الفكري والفني هما الزعيم عادل إمام والمخرج يوسف شاهين، قائلة: «أثروا فيا جدًا. عادل إمام كان يقرأ الناس كويس جدًا، يعرف من أول مرة شاف حد. قلي: مين دي؟ قلتله: دي فلانة، وشكرت فيها ، هزلي راسه وقراها. هو ذكي، وكان بينقي مواضيعه، وبيعرف إزاي يحافظ على قيمته وبرستيجه. اشتغلت معه 17 فيلم، وبريقي كان معه وحضنت الدنيا معاه وجماهيريته ليست قليلة حتى الآن».


واصلت: «كان يقلي دائمًا: شايفك دائمًا بتتنططي   قدامي في السيناريوهات، لكن مقدرش أخدك في كل حاجة. نفسي أخدك في كل أعمالي، لكن مقدرش».وكشفت أنها تحرص  دائمًا على  الاطمئنان على عادل إمام بالتواصل مع شقيقه عصام إمام، قائلة: «كنت لسه سائلة عليه الاسبوع الي فات ».

تعلمت  منه كيف أجري أنترفيوز 


وعن دور يوسف شاهين في حياتها، قالت: «تعلمت منه أمور فنية لم أرها في حد غيره، كيف كان يرسم مشهد الفيلم تعلمت  منه كيف أجري أنترفيوز وأزاي أمسك أعصابي لو حد حاول إستفزازي كبرت على يديه وشفاني  بعين وإحساس  محدش خالص شافني بيه».

الفنانة يسرا عادل إمام المخرج يوسف شاهين عصام إمام أعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يشعل تركيا.. الفرعون المصري يفرض نفسه نجمًا لطرابزون سبور.. ماذا قالت الصحف عنه ؟

الاهلي

عنده مشكلة في الوضع التشريحي.. سمير كمونة ينتقد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: سعيدة بنجاح أغنية "كيفك اليوم" وتكشف موعد طرح ألبومها الجديد .. خاص

حمادة هلال

يا ناسينا.. حمادة هلال يكشف موعد طرح كليبه الجديد

مسلسل «50/50»

طرح البوستر الرسمي لمسلسل «50/50» بطولة كندة علوش

بالصور

فريق تويوتا جازو يحتفل بثلاثية تاريخية في رالي باراجواي للسيارات

فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

شيفروليه الأكثر ترخيصا في مصر خلال أغسطس 2026

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد