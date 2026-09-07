يسرا: اشتغلت مع عادل إمام 17 فيلم وبريقي كان معه

كشفت الفنانة يسرا أنها شعرت بالدهشة عندما بلغت سن الأربعين، قائلة: «لما بلغت سن أربعين اتخضيت، ولكن أمي وخالاتي قالولي: ده عزك، ولسه هتشوفي الأحسن، ده عزك».

وأضافت خلال لقاء مع برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة «النهار»، قائلة: «بالفعل شفت الأحسن». تابعت: «عزي كان في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات، لكن بدون شك».



ولفتت إلى أن أهم شخصيتين أثرتا في تكوينها الفكري والفني هما الزعيم عادل إمام والمخرج يوسف شاهين، قائلة: «أثروا فيا جدًا. عادل إمام كان يقرأ الناس كويس جدًا، يعرف من أول مرة شاف حد. قلي: مين دي؟ قلتله: دي فلانة، وشكرت فيها ، هزلي راسه وقراها. هو ذكي، وكان بينقي مواضيعه، وبيعرف إزاي يحافظ على قيمته وبرستيجه. اشتغلت معه 17 فيلم، وبريقي كان معه وحضنت الدنيا معاه وجماهيريته ليست قليلة حتى الآن».



واصلت: «كان يقلي دائمًا: شايفك دائمًا بتتنططي قدامي في السيناريوهات، لكن مقدرش أخدك في كل حاجة. نفسي أخدك في كل أعمالي، لكن مقدرش».وكشفت أنها تحرص دائمًا على الاطمئنان على عادل إمام بالتواصل مع شقيقه عصام إمام، قائلة: «كنت لسه سائلة عليه الاسبوع الي فات ».

تعلمت منه كيف أجري أنترفيوز



وعن دور يوسف شاهين في حياتها، قالت: «تعلمت منه أمور فنية لم أرها في حد غيره، كيف كان يرسم مشهد الفيلم تعلمت منه كيف أجري أنترفيوز وأزاي أمسك أعصابي لو حد حاول إستفزازي كبرت على يديه وشفاني بعين وإحساس محدش خالص شافني بيه».