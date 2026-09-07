إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل

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أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية وطبية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب طفل (14 عاما) أثناء اقتحامهم حارة الشيخ وسط المدينة، وأصابوه في قدمه اليسرى، ونقل على إثرها بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث وصفت إصابته بالطفيفة.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في حي بئر الحمص بمدينة الخليل، وفتشت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما أصيب ثلاثة أسرى محررين، مساء اليوم جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهم، جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاثة أسرى محررين عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، عند حاجز عورتا العسكري، ونقلتهم إلى المستشفى.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم شابا فلسطينيا من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر محمد عبد اللطيف نافع حمدان من منزله في حي الصوانة، جنوب المدينة.