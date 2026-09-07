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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال في إسرائيل.. الإبا.حية والكحول والمقامرة تحاصر المراهقين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت دراسة إسرائيلية حديثة، بجامعة رايخمان تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية، عن مؤشرات مقلقة بشأن سلوكيات الأطفال والمراهقين في إسرائيل، في ظل الاستخدام المكثف للشاشات وانتشار عدد من السلوكيات الخطرة بين فئات عمرية صغيرة.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي شملت 3,878 طفلًا ومراهقًا تتراوح أعمارهم بين 9 و18 عامًا، أن الشباب يقضون أكثر من 9 ساعات يوميًا أمام الشاشات، فيما رُصد انتشار سلوكيات أخرى، من بينها شرب الكحول والمقامرة ومشاهدة المواد الإباحية.

وبحسب النتائج، يشاهد واحد من كل خمسة طلاب مواد إباحية يوميًا، بينما يتناول نحو ربع طلاب الصف الثاني عشر الكحول، في حين قال 17% من المشاركين إنهم يمارسون المقامرة مقابل المال.

وتشير الدراسة إلى أن الاستخدام المكثف للشاشات لا يأتي بمعزل عن مؤشرات أخرى، إذ رُصدت أيضًا مستويات مرتفعة من القلق بين الأطفال والمراهقين، ما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجه هذه الفئة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتكشف هذه الأرقام عن تحديات اجتماعية متزايدة مرتبطة بطريقة قضاء الأطفال والمراهقين لوقت طويل أمام الشاشات، إلى جانب تعرض بعضهم لسلوكيات قد تحمل مخاطر اجتماعية ونفسية، الأمر الذي يضع الأسرة والمدرسة أمام تحديات أكبر في متابعة هذه الفئة وحمايتها.

سلوكيات الأطفال إسرائيل شرب الكحول المقامرة المواد الإباحية

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