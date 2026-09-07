كابوس الحرب في السودان.. أكثر من 11 ألف مفقود ومصيرهم مجهول

تتواصل تداعيات الحرب في السودان وسط أزمة إنسانية متفاقمة، مع تسجيل أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، بينما لا تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم في ظل استمرار القتال وتدهور الأوضاع الأمنية.

وتزيد عمليات النزوح الواسعة وصعوبة الوصول إلى مناطق الاشتباكات من تعقيدات البحث عن المفقودين، في وقت تواجه فيه الجهات المعنية تحديات كبيرة في توثيق الحالات وتحديد أماكن المحتجزين أو المنقطعة أخبارهم.

وتعيش آلاف الأسر السودانية حالة من الانتظار والقلق، مع غياب المعلومات المؤكدة بشأن ذويها، وسط مطالبات بتكثيف جهود البحث والكشف عن مصير المفقودين، وضمان حماية المدنيين واحترام القواعد الإنسانية خلال النزاع.

وتلقي أزمة المفقودين الضوء على واحدة من أكثر الجوانب الإنسانية إيلاماً للحرب، التي لم تقتصر آثارها على الخسائر والنزوح والدمار، بل امتدت إلى تفكك الأسر وغياب أخبار الآلاف من أبنائها



