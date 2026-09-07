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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد كورنيش إسنا ويوجه بفتح وتوسعة شارع البحر لتنظيم الحركة المرورية

محافظ الأقصر يتفقد كورنيش إسنا ويوجه بفتح وتوسعة شارع البحر لتنظيم الحركة المرورية
محافظ الأقصر يتفقد كورنيش إسنا ويوجه بفتح وتوسعة شارع البحر لتنظيم الحركة المرورية
شمس يونس

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة ميدانية، مساء اليوم الإثنين، في مدينة إسنا جنوب المحافظة، تفقد خلالها كورنيش النيل، لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، والمستشار هشام البلكي، المستشار القانوني لمحافظة الأقصر، واللواء مهندس أحمد عبد الحميد أحمد، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر.

وخلال الجولة، وجّه محافظ الأقصر بتوسعة وفتح شارع البحر الجديد، على أن يكون اتجاه الحركة به ناحية الشمال، مع تخصيص شارع البحر القديم ليكون في اتجاه واحد ناحية الجنوب، بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية ومنع التكدسات بالمنطقة.

وأكد محافظ الأقصر أهمية تنفيذ هذه التوجيهات بما يحقق سهولة الحركة المرورية، ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة إسنا، خاصة في ظل استقبالها للأفواج السياحية، بما يعكس الصورة اللائقة التي تليق بالمقصد السياحي للمحافظة.

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