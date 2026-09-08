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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المعارض الدائمة هو توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار سعي المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين، خاصة السلع الغذائية، في مكان واحد للتخفيف عنهم.

وتفقد محافظ الدقهلية أجنحة بيع السلع والمنتجات الغذائية بالمعرض، الخضروات والفاكهة والسلع المختلفة، مؤكدا على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة وجودة المعروضات، كما تفقد محل بيع البيض الأبيض والأحمر، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكدا سعيه الدائم لتلبية احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم.

وشدد المحافظ  على ضرورة انتظام بيع الأسماك بالمعرض بأسعار مخفضة تبدأ من 50 جنيها للكيلو وحتى 150 جنيها للأسماك الطازجة وذات جودة عالية، مشيرا إلى أن المعرض يضم منفذ لبيع الخبز المدعم، يعمل يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاذ الكمية مشددا على منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد.

وشدد المحافظ على الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بمنع وجود أي إشغالات بمحيط المعرض الدائم واستمرار تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ومنع وقوف أي سيارات بالتنسيق مع إدارة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات أو أعمال تعوق حركة السير والمرور أو تشوه المظهر الحضاري للشوارع.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المعارض الدائمة توفر مستلزمات البيت من السلع الغذائية في مكان واحد، مؤكدا على وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات أسعار اللحوم، والخضراوات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشددا على الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض.

الدقهلية محافظ السلع حى

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