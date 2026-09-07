محافظ الدقهلية يوجه بتسهيل إجراءات تسوية مقابل رصيد الإجازات للعاملين المحالين للتقاعد بالقطاع التعليمي

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتسهيل إجراءات صرف مقابل رصيد الإجازات للمعلمين والإداريين بالقطاع التعليمي المحالين إلى التقاعد اعتباراً من 31/08/2026، فقد تقرر تنظيم حضورهم إلى لجنة فض المنازعات بديوان المحافظة وفق الجدول الزمني التالي، لتجنب الازدحام وضمان سرعة الإنجاز:

جدول أيام تسليم الأوراق (اعتباراً من بعد غد الأربعاء 09/09/2026):

· الأحد: إدارات غرب المنصورة، طلخا، السنبلاوين.

· الاثنين: إدارات منية النصر، بني عبيد، تمي الأمديد، الجمالية.

· الثلاثاء: إدارات شرق المنصورة، ميت غمر، أجا.

· الأربعاء: إدارات المطرية، المنزلة، ميت سلسيل، نبروه.

· الخميس: إدارات شربين، بلقاس، دكرنس.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق السيولة في الإجراءات، وإنهاء المعاملات بيسر وسلاسة، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين وانتظام العمل بلجنة فض المنازعات.