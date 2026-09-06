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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الدقهلية تكثف استعداداتها للعام الدراسي الجديد بجولات ميدانية على المدارس

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

كلف خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية  عبد الشافي حسن عبد الشافي وكيل المديرية بتفقد بعدد من مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية للوقوف على آخر الاستعدادات واتخاذ ما يلزم لضمان انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الدراسي.

حيث رافقه خلال الجولة  محمد حجاج وكيل الإدارة.

وشملت الجولة متابعة :

 مدرسة الشهيد محمد أحمد محمود أبو النجا الثانوية ومدرسة ميت علي الإعدادية ومدرسة ميت علي للتعليم الأساسي، حيث تفقد وكيل المديرية مختلف أرجاء المدارس وتابع استعداد الفصول الدراسية والمرافق والخدمات إلى جانب متابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المباني ودورات المياه والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة.

كما تابع موقف استلام وتوزيع الكتب المدرسية والاستعدادات الخاصة بتنظيم العمل داخل المدارس بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة للطلاب وتهيئة المدارس بالشكل الذي يحقق بداية قوية ومنضبطة للعام الدراسي الجديد.

وأكد عبد الشافي أهمية الانتهاء من جميع الاستعدادات في المواعيد المحددة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات تظهر خلال المتابعة والتنسيق المستمر بين إدارات المدارس والإدارة التعليمية والمديرية مشددًا على أن المتابعة الميدانية تستهدف التأكد من جاهزية المدارس فعليًا على أرض الواقع بما يسهم في انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لتكثيف المتابعة الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية ومواصلة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد .

الدقهلية محافظه جوله تفقديه تعليم

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