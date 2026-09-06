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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشيخ محمد أبو بكر يُعلّق على حديث الإعلامية أمل صبحي عن خدمة زوجها بكل فخر وسعادة: نموذج للمرأة القدوة

الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب
الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب
إيمان طلعت

علّق الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، إمام بالأوقاف، على تصريحات الإعلامية أمل صبحي، التي تحدثت خلالها عن حرصها على خدمة زوجها والقيام بكل ما يخصه، مؤكدة أن ذلك يسعدها ولا ينتقص من شأنها كامرأة.

بخدم جوزي بكل فخر وسعادة 

وقالت أمل صبحي: «بمسح جزمة جوزي وبجهز هدومه وبحضر له الفطار والغدا والعشا بنفسي، بخدمه في كل حاجة تخصه، وبعمل كده وأنا في قمة الفخر والسعادة، وكل اللي بيتمناه هو رضا ربنا وزوجي عني، وأي كلام تاني إن خدمة الزوج إنقاص من شأن المرأة هو أصل الإهانة بجد».

من جانبه، علق الشيخ محمد أبو بكر على تصريحاتها، قائلًا: «ده صورة للنموذج القدوة الحسنة للمرأة بغض النظر عن الديانة».

وأضاف “أبو بكر”، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هذه نموذج لمن اقتدت بالزهراء وخديجة وأم سلمة، هذه نموذج لسيدة فاضلة مثقفة أحسن أهلها تربيتها، وخرجت من بيت كله أصل وأخلاق وشهامة ومروءة، هذه نموذج لفهم قول النبي الكريم: على الزوج إنما هو جنتك ونارك».

وتابع: «أن هذه هي النموذج للأمهات اللاتي كن في زمن مضى، فأخرجت لنا مجدي يعقوب وأحمد زويل ومشرفة وسميرة موسى وغيرهم من الأعلام، المرأة إذا صلحت صلح البيت والمجتمع، وإذا مالت فلا تنتظر خيرًا».

وأشار الشيخ محمد أبو بكر إلى أن «المرأة مصباح البيت وضياؤه ونوره وأمانه»، مختتمًا حديثه بالدعاء لها، قائلًا: «اللهم ثبتها وأتمم هدايتها وارزقها الخير كله، واحفظ لها زوجها، واحفظها من ألسنة الخبيثين والخبيثات من دعاة النسوية والفساد».

الإعلامية أمل صبحي أمل صبحي بخدم زوجي خدمة الزوج الشيخ محمد أبو بكر

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