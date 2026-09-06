قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الناجتس بالخضروات حيث أنه من أسهل الأكلات التى يمكن تحضيرها فى دقائق معدودة وبتكلفة بسيطة.

نعرض لكم طريقة عمل الناجتس بالبطاطس و الكوسة من خلال وصفة للشيف أميرة شنب.

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

مقادير الناجتس

دجاج مفروم

بطاطس مهروسة

ثوم مفروم

بصل مفروم

كرفس مفروم

ملح فلفل أسود

كوسة مبشورة

جزر مبشور

بابريكا بقسماط

قرفة ناعمة

بيض

كريمة

دقيق

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..



-فى بولة كبيرة اخلطي البطاطس مع الجزر و الكوسة المبشورة والبصل جيدا

-ثم ضيفي الثوم و الكرفس ثم البابريكا و القرفة مع ملح وفلفل أسود وقلبيهم جيدا.

- فى بولة كبيرة ضعي الدجاج المفروم ثم بيضة ودقيق وقلبيهم حتى تمتزج المكونات وشكلي الناجتس اقراص متوسطة الحجم و تغمس فى الدقيق و البيض المخفوق بالكريمة ثم البقسماط وحمريها فى الزيت حتى تكتسب اللون الذهبى ثم اخرجي قطع الناجتس وقدميها مع السلطة أو الكاتشب.