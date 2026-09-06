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إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي لتمديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إدارة الأهلي تستعد لفتح ملف التجديد مع بن شرقي، في ظل رغبتها في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق لمدة موسم أو موسمين إضافيين.

وأشار أضا إلى أن بن شرقي يحصل حاليًا على راتب يبلغ مليونًا و400 ألف دولار، بخلاف المكافآت والامتيازات، بينما تسعى إدارة الأهلي خلال مفاوضات التجديد إلى الالتزام بسقف تعاقدات اللاعبين الأجانب الجديد، والذي يتراوح بين 800 و900 ألف دولار.

وأضاف أضا أن المقترح المطروح يتضمن حصول اللاعب على مكافآت وامتيازات إضافية بالجنيه المصري، وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال المفاوضات.

وأتم أضا إدارة الأهلي ستكثف مفاوضات التجديد مع أشرف بن شرقي وشقيقه، الذي يتولى مهمة وكالته، خلال الفترة المقبلة، على أن يتم حسم موقف اللاعب بشكل نهائي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

أشرف بن شرقي الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

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