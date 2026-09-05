يترقب طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني بدء إجراءات تسجيل الرغبات ضمن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2026-2027، وذلك عقب إعلان نتائجهم واستلام شهادات النجاح من المدارس.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم

وتأتي هذه الخطوة لاستكمال إجراءات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني، حيث يتيح مكتب التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات وفقا للقواعد والضوابط المنظمة، بعد حصول الطلاب على بيانات الدخول اللازمة إلى موقع التنسيق.

بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

من المنتظر أن يبدأ الطلاب الناجحون في امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة عقب استلام شهادات النجاح من المدارس، والتي تتضمن الرقم السري اللازم للدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الناجحين في الدور الثاني فرصة تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة، التي يستمر العمل بها لاستيعاب هؤلاء الطلاب وتمكينهم من استكمال إجراءات التنسيق عقب إعلان نتائجهم رسميا.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

الرقم السري شرط لتسجيل الرغبات

ويعد الرقم السري المدون على استمارة النجاح أو شهادة إتمام الثانوية العامة من البيانات الأساسية المطلوبة للدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، إلى جانب رقم الجلوس.

وبالتالي يحتاج الطالب إلى استلام شهادة النجاح أو الاستمارة التي تتضمن بيانات الدخول حتى يتمكن من بدء عملية تسجيل وترتيب رغباته إلكترونيا.

وفي هذا الإطار، يجري العمل على طباعة شهادات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني تمهيدا لتسليمها إليهم، بما يسمح لهم باستكمال إجراءات التقديم من خلال مكتب التنسيق.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

عقب استلام شهادة النجاح، يمكن للطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، ثم البدء في تسجيل الرغبات وترتيبها وفقا للقواعد المنظمة لأعمال التنسيق.

ويجب على الطالب مراجعة قائمة الرغبات التي قام بإدخالها والتأكد من ترتيبها وبياناتها بشكل دقيق قبل حفظها واعتماد التسجيل، لضمان استكمال الإجراءات بصورة صحيحة.

استمرار تنسيق المرحلة الثالثة وإعلان النتيجة

وتستمر أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب المستحقين للتسجيل، ومن بينهم الطلاب الناجحون في امتحانات الدور الثاني، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للمرحلة عقب الانتهاء من تسجيل رغباتهم وإغلاق باب التسجيل رسميا.

ويترقب الطلاب بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات إعلان نتيجة التنسيق للتعرف على الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم للالتحاق بها وفقا للرغبات المسجلة وقواعد القبول المعمول بها.