ديبورتيفو لاكورونيا يخطف فوزا مثيرا بثلاثية من فياريال بالدوري الإسباني

نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الفوز على فريق فياريال بنتيجة 3-2، وذلك خلال مواجهتهما التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

افتتح فياريال التسجيل عن طريق نيكولاس بيبي في الدقيقة 19، بينما تعادل كروز لصالح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدقيقة 43.

وسجل أداما طراوري لاعب ديبورتيفو لاكورنيا الهدف الثاني لصالح فياريال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.

وسجل زكريا الدحشور الهدف الثاني لصالح ديبورتيفو لاكورنيا في الدقيقة 79، بينما خطف هدف الفوز بيير إيميرك أوباميانج بالهدف الثالث لصالح ديبورتيفو لاكورنيا ليحسم اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع ديبورتيفو لاكورنيا رصيده للنقطة 5 ليحتل المركز التاسح بترتيب جدول الدوري الإسباني، وتوقف رصيد فياريال عند النقطة 5 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي فياريال وديبورتيفو لاكورونيا تشكيلهما لخوض مواجهتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: لويز جونيور

خط الدفاع: أليكس فريمان - لوجان كوستا - ريناتو فيجا - سيرجي كاردونا

خط الوسط: نيكولاس بيبي - ناثان صليبا - باب جايي، ألبرتو موليرو

خط الهجوم: جيرارد مورينو - آيوزي بيريز

وجاء تشكيل ديبورتيفو لاكورونيا كالتالي:

حراسة المرمى: ليو رومان

خط الدفاع: خواكيم نافارو - لوكاس نوبي - خوسيه خيمينيز - جياكومو كوالياتا

خط الوسط: لويسمي كروز - لورينزو أماتوتشي - رودريجيز - ماريو سوريانو

خط الهجوم: بيل نسونجو - أوباميانج