مدرب بطل جيبوتي: أخطاء المباراة الأولى كلفتنا أهدافًا أمام الزمالك.. وهدفنا ظهور أفضل

كشف مدرب فريق إي إس بورت الجيبوتي عن سعي فريقه لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن الأداء تحسن بشكل واضح خلال الشوط الثاني.

وقال في تصريحات خاصة عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti": «لعبنا مباراة جيدة أمام الزمالك في الشوط الثاني، وقمنا بتصحيح العديد من الأخطاء».



وأضاف: «حاولنا تقليل الأخطاء أمام الزمالك، ورأيت بالأمس أن تلك الأخطاء كلفتنا استقبال أهداف».

وأشار إلى أن فريقه تم إعداده خلال فترة قصيرة، في ظل مواجهة فريق كبير بحجم الزمالك يمتلك خبرات كبيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختتم: «نتمنى أن نلعب بشكل أفضل في المباراة الثانية، وليس من حيث النتيجة فقط، ولكن على مستوى الأداء أيضًا. لابد أولًا من معرفة الأخطاء التي فعلناها في المباراة الماضية وتصحيحها، ثم نتحدث عن المباراة التالية».