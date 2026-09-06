قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: سنسقط النظام الإيراني.. والسبب خوف مزعوم من النووي
مصطفى شوبير يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلى: الاتفاق تم بدون شروط جزائية
بيراميدز يُلبي دعوة السفارة المصرية في نيروبي.. صور
«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك
ضبط صانعة محتوى بالمنصورة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح مالية
الفرق بين الذنب والسيئة والخطيئة .. اعرف أخطرهم في العقوبة
الأمم المتحدة تحذر: إرث تجارة الرقيق لم ينتهِ.. وآثاره ما زالت حاضرة حتى اليوم
محكمة أمريكية تمنع ترامب من فحص جنسية ملايين الناخبين
معتمد جمال يدعم أحمد خضري ويطالبه بتجاهل انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي
مدرب بطل جيبوتي: أخطاء المباراة الأولى كلفتنا أهدافًا أمام الزمالك.. وهدفنا ظهور أفضل
الزمالك يتلقى خطابًا رسميًا لاستدعاء 5 لاعبين لمنتخب الناشئين مواليد 2009
الجيش الأمريكي يستهدف ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تبدأ الدراسة ببرنامج «هندسة المركبات الكهربائية والذكية» بكلية الهندسة

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

تبدأ جامعة المنيا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027 الدراسة ببرنامج «هندسة المركبات الكهربائية والذكية» بكلية الهندسة، بنظام الساعات المعتمدة، بإجمالي 160 ساعة معتمدة، ضمن برامج اللائحة الجديدة للكلية التي تضم 13 برنامجًا أكاديميًا بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات نوعية وبينية تجمع بين مختلف العلوم الهندسية والتكنولوجيات الحديثة، مشيرًا إلى أن برنامج هندسة المركبات الكهربائية والذكية يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم الهندسي بالجامعة، في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو استخدام المركبات الكهربائية وتطبيقات النقل الذكي والمستدام.

وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تخريج كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا، قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، والمساهمة بفاعلية في دعم خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة والتحول الرقمي وتوطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة.

وأكد الدكتور مصطفى الراوي عنيد كلية الهندسة ، أن البرنامج يتضمن دراسة أحدث التقنيات المرتبطة بالمركبات الحديثة، ومن بينها تقنيات البطاريات، وإلكترونيات القدرة، والمحركات الكهربائية، وأنظمة إدارة الطاقة، وأنظمة التحكم والقيادة الذكية، وأجهزة الاستشعار، والأنظمة المدمجة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتقنيات الاتصال بين المركبة ومحيطها (V2X).

وأشار إلى أن خريجي البرنامج سيكتسبون خبرات متكاملة في تصميم وتطوير أنظمة المركبات الكهربائية والذكية، وأنظمة الدفع والحركة، والأنظمة الكهربائية والإلكترونية، وتقنيات البطاريات وإلكترونيات القدرة، وأنظمة التحكم والاستشعار، إلى جانب توظيف الحاسب والبرمجيات والذكاء الاصطناعي في تطبيقات المركبات الحديثة، مؤكداً أن إطلاق البرنامج يعكس حرص  مهندسين قادرين على المشاركة في تطوير صناعة المركبات الذكية والكهربائية.

المنيا جامعة المنيا كلية الهندسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة الآن

امام عاشور

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

انهيار شرفه عقار

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

الزمالك

الونش عاد بعد غياب.. 5 نجوم سوبر فى الزمالك على قائمة العميد بمعسكر المنتخب

ترشيحاتنا

إمام عاشور

إعلامي يكشف رد فعل من إمام عاشور بسبب عدم مشاركته مع الأهلي قبل معسكر المنتخب

الزمالك

الزمالك يؤجل فتح ملف تجديد عقود اللاعبين لحين صرف المستحقات المتأخرة

أما عاشور

حمادة أنور: مستحيل إمام عاشور يقلب الدنيا ومينزلش التدريبات وفي الآخر يجدد بالأرقام دي

بالصور

أول هاتشباك.. دودج GLH موديل ‎2028‎‏ ‏تتحدى الكروس أوفر

دودج GLH موديل ‎2028‎‏
دودج GLH موديل ‎2028‎‏
دودج GLH موديل ‎2028‎‏

تسلا تحت المجهر.. أمريكا تفتح تحقيق في سلامة "سايبركاب" بسبب إجراءات الاعتماد

سايبركاب
سايبركاب
سايبركاب

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد