جامعة المنيا تبدأ الدراسة ببرنامج «هندسة المركبات الكهربائية والذكية» بكلية الهندسة

تبدأ جامعة المنيا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027 الدراسة ببرنامج «هندسة المركبات الكهربائية والذكية» بكلية الهندسة، بنظام الساعات المعتمدة، بإجمالي 160 ساعة معتمدة، ضمن برامج اللائحة الجديدة للكلية التي تضم 13 برنامجًا أكاديميًا بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات نوعية وبينية تجمع بين مختلف العلوم الهندسية والتكنولوجيات الحديثة، مشيرًا إلى أن برنامج هندسة المركبات الكهربائية والذكية يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم الهندسي بالجامعة، في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو استخدام المركبات الكهربائية وتطبيقات النقل الذكي والمستدام.

وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تخريج كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا، قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، والمساهمة بفاعلية في دعم خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة والتحول الرقمي وتوطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة.

وأكد الدكتور مصطفى الراوي عنيد كلية الهندسة ، أن البرنامج يتضمن دراسة أحدث التقنيات المرتبطة بالمركبات الحديثة، ومن بينها تقنيات البطاريات، وإلكترونيات القدرة، والمحركات الكهربائية، وأنظمة إدارة الطاقة، وأنظمة التحكم والقيادة الذكية، وأجهزة الاستشعار، والأنظمة المدمجة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتقنيات الاتصال بين المركبة ومحيطها (V2X).

وأشار إلى أن خريجي البرنامج سيكتسبون خبرات متكاملة في تصميم وتطوير أنظمة المركبات الكهربائية والذكية، وأنظمة الدفع والحركة، والأنظمة الكهربائية والإلكترونية، وتقنيات البطاريات وإلكترونيات القدرة، وأنظمة التحكم والاستشعار، إلى جانب توظيف الحاسب والبرمجيات والذكاء الاصطناعي في تطبيقات المركبات الحديثة، مؤكداً أن إطلاق البرنامج يعكس حرص مهندسين قادرين على المشاركة في تطوير صناعة المركبات الذكية والكهربائية.