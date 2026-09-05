حمادة أنور: مستحيل إمام عاشور يقلب الدنيا ومينزلش التدريبات وفي الآخر يجدد بالأرقام دي

قال الكابتن حمادة أنور، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب»، إنه من الصعب تصديق أن إمام عاشور كان بإمكانه التصعيد أو عدم الانتظام في تدريبات الأهلي، ثم ينتهي الأمر بتجديد عقده بالأرقام التي تم الإعلان عنها.

إمام عاشور

وأشار أنور إلى أن تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي تم بالفعل، بعدما أعلن النادي تمديد تعاقد اللاعب حتى عام 2030، وسط تقارير عن حصوله على 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى حوافز وإعلانات.

ولفت “أنور” إلى أن ما تردد حول تفاصيل الأزمة قبل التجديد يثير علامات استفهام، خاصة مع انتهاء الملف في النهاية بتجديد عقد اللاعب واستمراره مع الأهلي.