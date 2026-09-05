قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديبورتيفو لاكورونيا يخطف فوزا مثيرا بثلاثية من فياريال بالدوري الإسباني
مستشار الرئيس الفلسطيني: زيارة هاكابي إلى ترمسعيا “بلا فائدة”.. والعقوبات على المستوطنين جيدة لكنها لا تكفي
بمشاركة 15 دولة عربية .. افتتاح البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى تحت 18 سنة مصر 2026
سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة
إصابة شخص وانفجار أسطوانات بوتاجاز.. حريق ضخم يلتهم مطعمًا من 3 طوابق في مرسى علم
دخل مصر منذ 26 عاما.. البيئة: «المينا الهندي» كائن غازي لا يهدد المواطنين
الكهرباء تحسم الجدل حول عدادات المغتربين وتكشف 3 أسباب للخصم الآلي عند الشحن
نائب رئيس القابضة للكهرباء: تحويل 50% من العدادات الكودية للتصالح.. وهذه أسباب الخصم عند الشحن
خالد الغندور يكشف كواليس اتفاق معتمد جمال مع حراس الزمالك
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. جدول الصرف والحد الأدنى للأجور
مأساة ما بعد الخدمة.. الشرطة الإسرائيلية تقتل جنديا سابقا في حرس الحدود
الأمن السوري يقبض على قائد سابق بالجيش.. اتهامات بجرائم حرب واعتقالات تعسفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة أنور: مستحيل إمام عاشور يقلب الدنيا ومينزلش التدريبات وفي الآخر يجدد بالأرقام دي

أما عاشور
أما عاشور
باسنتي ناجي

قال الكابتن حمادة أنور، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب»، إنه من الصعب تصديق أن إمام عاشور كان بإمكانه التصعيد أو عدم الانتظام في تدريبات الأهلي، ثم ينتهي الأمر بتجديد عقده بالأرقام التي تم الإعلان عنها.

إمام عاشور

وأشار أنور إلى أن تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي تم بالفعل، بعدما أعلن النادي تمديد تعاقد اللاعب حتى عام 2030، وسط تقارير عن حصوله على 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى حوافز وإعلانات.

ولفت “أنور” إلى أن ما تردد حول تفاصيل الأزمة قبل التجديد يثير علامات استفهام، خاصة مع انتهاء الملف في النهاية بتجديد عقد اللاعب واستمراره مع الأهلي.

امام عاشور الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

الزمالك

بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة الآن

امام عاشور

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

محمد صلاح

611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة

ترشيحاتنا

مواقع مزيفة لبيع السيارات

تحذير خطير من احتيال جديد بالذكاء الاصطناعي يستهدف مشتري السيارات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| سيات تودع العالم.. وإيقاف إنتاج 10 سيارات شهيرة

ميتسوبيشي باجيرو

باجيرو تعود بقوة وتفتح النار على لاند كروزر

بالصور

تسلا تحت المجهر.. أمريكا تفتح تحقيق في سلامة "سايبركاب" بسبب إجراءات الاعتماد

سايبركاب
سايبركاب
سايبركاب

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

أبرزهم ليلى علوي وقصي خولي.. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز «موريكس دور 2026»

حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد