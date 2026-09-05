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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يطلب المشاركة أمام المقاولون وأبو قير في الدوري

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، طلب من المغربي الحسين عموتة، المدير الفني، منحه فرصة المشاركة في مباراتي المقاولون العرب وأبو قير للأسمدة، المقرر إقامتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

إمام عاشور يطلب المشاركة مع الأهلي 

وأوضح المصدر أن إمام عاشور يرغب في العودة للمشاركة الرسمية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ابتعاده عن المباريات خلال الفترة الماضية بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

وقال المصدر إن طلب إمام عاشور يأتي أيضًا بهدف استعادة حساسية المباريات وإثبات جاهزيته قبل انطلاق معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادًا لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، خاصة أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، يترقب موقف اللاعب ومستوى جاهزيته قبل حسم القائمة النهائية.

وأكد أن القرار النهائي بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهتي المقاولون العرب وأبو قير للأسمدة يعود إلى الحسين عموتة والجهاز الطبي، وفقًا لحالة اللاعب ومدى وصوله إلى الجاهزية المطلوبة، في ظل حرص الجهاز الفني على عدم التعجل في عودته للمباريات.

وكان عموتة أكد مؤخرًا أن إمام عاشور يحتاج إلى استعادة الإيقاع البدني وخوض عدد من المباريات قبل العودة بشكل كامل للمشاركة مع الأهلي.

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي، في تصريحات تليفزيونية، عن تجربة حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاعب إمام عاشور في مركز الجناح الأيمن، ضمن استعدادات الفريق للمباريات المقبلة.

وأوضح كريم رمزي أن عموتة حاول توظيف إمام عاشور في مركز الجناح الأيمن لاعتبارات فنية وتكتيكية، خاصة في ظل إمكانية مشاركة أحمد سيد زيزو في المركز نفسه خلال بعض المباريات.

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