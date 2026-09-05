محمود الهباش: الزيارة الأمريكية الأخيرة لا تتجاوز محاولة لذر الرماد في العيون

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الزيارة الأمريكية الأخيرة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى ترمسعيا، لا يمكن النظر إليها باعتبارها أكثر من محاولة لذر الرماد في العيون، في ظل استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وأضاف الهبشس، خلال مداخلة مع قناة “الحدث” من رام الله، أن الموقف الأمريكي كان ينبغي أن يكون منسجمًا مع الشرعية الدولية، وليس مجرد زيارة علاقات عامة لتنظيف الفضاء من بعض التصريحات العنصرية التي صدرت، حتى عن السفير الأمريكي نفسه.

وأوضح أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل كل الدعم السياسي والعسكري، إلى جانب الدعم في الجانب القانوني داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بينما تحاول إرضاء الفلسطينيين من خلال مثل هذه الزيارة.

وأكد الهباش أن هذا الأمر لا يستقيم ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، كما لا يمكن أن يقنع الفلسطينيين بأن الموقف الأمريكي أصبح أكثر اعتدالًا أو أكثر حيادًا.