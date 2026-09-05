قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
وزير الصحة يتفقد القسم المطور بمستشفى دار الشفاء ويوجه بإجراء فحص الماموجرام للسيدات المترددات
وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا
صحيفة عبرية تحذر: غياب الإصلاح الجذري يهدد بقاء إسرائيل حتى عام 2048
أسعار العملات الأجنبية الآن
معرض مصر القديمة تكشف أسرارها في هونج كونج يستقبل 600 ألف زائر
بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة
التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان
استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر
برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها
اعتراف عبري موثق.. فيلم هَمِزّاح يكشف انتصار مصر في حرب أكتوبر وأسر 37 جنديا إسرائيليا
كيف تضغط واشنطن على طهران؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود الهباش: الزيارة الأمريكية الأخيرة لا تتجاوز محاولة لذر الرماد في العيون

محمود الهباش: الزيارة الأمريكية الأخيرة لا تتجاوز محاولة لذر الرماد في العيون
محمود الهباش: الزيارة الأمريكية الأخيرة لا تتجاوز محاولة لذر الرماد في العيون
شيماء جمال

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الزيارة الأمريكية الأخيرة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى ترمسعيا، لا يمكن النظر إليها باعتبارها أكثر من محاولة لذر الرماد في العيون، في ظل استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وأضاف الهبشس، خلال مداخلة مع قناة “الحدث” من رام الله، أن الموقف الأمريكي كان ينبغي أن يكون منسجمًا مع الشرعية الدولية، وليس مجرد زيارة علاقات عامة لتنظيف الفضاء من بعض التصريحات العنصرية التي صدرت، حتى عن السفير الأمريكي نفسه.

وأوضح أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل كل الدعم السياسي والعسكري، إلى جانب الدعم في الجانب القانوني داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بينما تحاول إرضاء الفلسطينيين من خلال مثل هذه الزيارة.

وأكد الهباش أن هذا الأمر لا يستقيم ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، كما لا يمكن أن يقنع الفلسطينيين بأن الموقف الأمريكي أصبح أكثر اعتدالًا أو أكثر حيادًا.

الموقف الأمريكي مايك هاكابي إسرائيل ترمسعيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

الهاتف

أجرة مقابل المنفعة.. ما حكم الانتفاع بالهاتف المرهون؟ دار الإفتاء تجيب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: يجب نشر ثقافة الرضا بين الناس وعدم الانشغال بما في أيدي الآخرين

الطالب مهند

قصته هزت القلوب.. حكاية مهند الذي أنقذه شيخ الأزهر من التشرد| فيديو

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد