أتلتيك بيلباو يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيك بلباو الفوز على فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0، خلال مواجهتهما على ملعب سان ماميس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتلتيك بيلباو كل من نيكو ويليامز وروبر نافارو وأوهيان سانسيت في الدقائق 46 و48 و90 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع أتلتيك بيلباو رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز السابع بترتيب جدول الدوري الإسباني، وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 7 ليحتل المركز السادس.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد تشكيل فريقيهما لخوض مواجهتهما على ملعب سان ماميس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

جاء تشكيل أتلتيك بيلباو كالتالي:

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي: