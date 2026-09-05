لبنان: تصعيد إسرائيلي في النبطية شهيدة و5 جرحى وتدمير منازل ومنشآت عامة

أدى التصعيد الإسرائيلي في منطقة النبطية اللبنانية إلى استشهاد مواطنة وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل والمنشآت العامة.

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في بلدة ميفدون عن استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة 5 أشخاص، فيما عملت فرق الإغاثة والإسعاف التابعة لعدد من الجمعيات على انتشالهم من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

كما تعرضت بلدة الكفور لغارة جوية هي الأولى التي تشهدها منذ وقف إطلاق النار قبل نحو شهرين ونصف الشهر، أدت إلى تدمير منزل النائب السابق حبيب صادق بشكل كامل. وكان المنزل يُعد متحفًا للفن والثقافة وملتقى للأدباء والفنانين، ويضم مكتبة أدبية وثقافية مميزة تعود إلى صادق، إلى جانب لوحات فنية نادرة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة عنيفة على حديقة السيدة المعصومة في حي الرويس عند الطرف الجنوبي لمدينة النبطية، ما أدى إلى تدمير منشآتها بالكامل. وكانت الحديقة العامة، التي تشرف عليها بلدية النبطية وافتُتحت عام 2014، تضم مساحات خضراء وملاعب ومقهى وأماكن مخصصة للأطفال .

وأدت غارة استهدفت ساحة بلدة النبطية الفوقا إلى تدمير احدى المبانى بالكامل، فيما تعرض مبنى في طلعة النبطية ـ شوكين لغارة ألحقت به أضرارًا كبيرة.

كما تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية من جهة ميفدون لقصف مدفعي مركز، ما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من الحقول..و سُجل تحليق منطاد إسرائيلي في أجواء البلدة بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية داخلها، وأفيد بأن إطلاق المنطاد يأتي في إطار مهمة دعم لوجستي للقوات الإسرائيلية في البلدة.