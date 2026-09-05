بعد الهجمات الأمريكية.. مسئول إيراني يهدد: كل سفينة معادية أصبحت هدفا لنا

هدد المسئول الإيراني البارز محمد مرندي، اليوم، باستهداف السفن الحربية الأمريكية، عقب الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية.

وقال مرندي، في منشور عبر منصة «إكس»: «أصبحت جميع السفن الحربية الأمريكية أهدافًا»، محذرًا من أن أي هجوم يستهدف السفن الإيرانية سيقابله رد مماثل.

وأضاف المسئول الإيراني: «أي هجوم على السفن الإيرانية سيرد عليه بهجمات متعددة على سفن تابعة لدول تشارك في العدوان على إيران».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب التصعيد المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية الهجمات المتبادلة والتوتر المتصاعد في المنطقة.