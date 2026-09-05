وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا

وجّه وزير الحرب الأمريكي تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران، متوعدًا باستهداف ناقلات النفط الإيرانية حال إقدام طهران على إطلاق النار على السفن الأمريكية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة؛ وذلك وفقا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

ضرب ناقلات النفط الإيرانية

وقال وزير الحرب الأمريكي إن الولايات المتحدة سترد بصورة مباشرة وحاسمة على أي استهداف لسفنها، مؤكدًا أن الرد قد يشمل ضرب ناقلات النفط الإيرانية، في رسالة تعكس تصعيدًا واضحًا في الموقف الأمريكي تجاه طهران.

أسطول ناقلات النفط الإيراني

وأضاف أن أسطول ناقلات النفط الإيراني يفتقر إلى الحماية الكافية، معتبرًا أن طهران لا تمتلك القدرات البحرية والجوية اللازمة لتوفير حماية فعالة لأسطولها النفطي في مواجهة أي تحرك عسكري أمريكي.