بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

حالة من القلق سيطرت على محبي الفنان بهاء سلطان خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لحادث سير أثناء عودته من مدينة العلمين، في واقعة استدعت نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



تطورات الحالة الصحية

وبحسب المعلومات المتداولة حول الحادث، وقع التصادم على طريق وادي النطرون، بعدما اصطدمت سيارة بهاء سلطان بسيارة أخرى، وهو ما تسبب في تعرض سيارته لأضرار واضحة، بينما أصيب الفنان ببعض الكدمات والسحجات نتيجة الحادث.



وفور وقوع التصادم، تم التعامل مع الموقف ونقل بهاء سلطان إلى مستشفى العلمين النموذجي، حيث خضع للفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته والتأكد من عدم وجود إصابات تحتاج إلى تدخل طبي أو جراحي.



الحالة الصحية لـ بهاء سلطان



وأظهرت الفحوصات الطبية أن حالة بهاء سلطان مستقرة، وأن الإصابات التي تعرض لها ليست خطيرة، كما كان الفنان في حالة وعي كاملة، ولم تستدع حالته البقاء في المستشفى لفترة طويلة.

وبعد الانتهاء من الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، غادر بهاء سلطان المستشفى، متجهًا إلى منزله، على أن يحصل على قسط من الراحة خلال الفترة المقبلة حتى يتعافى من آثار الحادث.

وأثار خبر تعرض الفنان للحادث اهتمام جمهوره، خاصة أن الواقعة جاءت بشكل مفاجئ، ليتابع محبوه تطورات حالته الصحية، وسط تمنيات له بالسلامة وعدم تعرضه لأي مضاعفات.

ويُعد بهاء سلطان واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ويمتلك رصيدًا كبيرًا من الأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار سنوات، وهو ما يجعل أخباره محل اهتمام دائم من الجمهور، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالته الصحية.

وفي الوقت الحالي، تشير المعلومات المتاحة إلى استقرار حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى، بينما من المنتظر أن يستكمل فترة الراحة والتعافي في منزله.