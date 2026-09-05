رضا البحراوي يكشف آخر تطورات حالة بهاء سلطان بعد الحادث

حرص الفنان رضا البحراوي على الاطمئنان على الفنان بهاء سلطان، بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارته على طريق وادي النطرون – العلمين بالساحل الشمالي، ونشر صورة جمعتهما من داخل المستشفى.

وكتب رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله على سلامتك يا حبيبي وأهم حاجة إنك بخير، وربنا يحفظك ويبعد عنك أي شر، ووجودك ما بينا وما بين أهلك وجمهورك بالدنيا وما فيها ».

تفاصيل حادث بهاء سلطان

وكان الفنان بهاء سلطان قد تعرض لحادث انقلاب سيارته على طريق وادي النطرون – العلمين بالساحل الشمالي، ما أسفر عن إصابته بإصابات خفيفة، وتم نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووقع الحادث تحديدًا عند علامة الكيلو 8 بطريق العلمين – وادي النطرون، حيث انقلبت السيارة الملاكي التي كان يستقلها بهاء سلطان، وأسفر الحادث عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتلقى بهاء سلطان الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى، وسط متابعة لحالته الصحية، فيما حرص عدد من محبيه وزملائه على الاطمئنان عليه والدعاء له بالشفاء والسلامة.

ويأتي الحادث في الوقت الذي يواصل فيه بهاء سلطان نشاطه الفني، وسط تفاعل مستمر من جمهوره مع أعماله الغنائية وحفلاته خلال الفترة الأخيرة.