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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأجواء الصيفية مستمرة.. الأرصاد تكشف موعد ارتفاع الحرارة والدرجة المحسوسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تستمر الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على مختلف أنحاء البلاد، رغم التحسن النسبي في درجات الحرارة مقارنة بما شهدته البلاد خلال شهر أغسطس، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وفقًا لما أوضحته الدكتورة منار غانم.

استمرار الطقس الحار الرطب نهارًا

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء الصيفية ما زالت مستمرة، مشيرة إلى تحسن قيم درجات الحرارة مقارنة بشهر أغسطس.

حالة الطقس غدا

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة لا يزال مستمرًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم تسجل نحو 35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة بسبب نسب الرطوبة المرتفعة.

نشاط الرياح خلال ساعات الليل

وأضافت أن الطقس يظل حارًا ورطبًا خلال ساعات النهار، بينما يميل إلى الحرارة مع استمرار الرطوبة خلال فترة الليل.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وذكرت أن هناك نشاطًا للرياح خلال ساعات الليل، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء، خاصةً في الأماكن المفتوحة، ويخفف نسبيًا من الشعور بالحرارة.

حالة الطقس اليوم

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من الاثنين

وكشفت منار غانم عن توقعات بحدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين المقبل، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 39 درجة مئوية.

وأكدت أن الارتفاع المرتقب يأتي في ظل استمرار الأجواء الصيفية والرطبة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

الأجواء الصيفية درجات الحرارة الرطوبة الطقس

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