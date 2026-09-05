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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 25 مليار جنيه خلال 8 أشهر

العلاج على نفقة الدولة
العلاج على نفقة الدولة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقرير الأداء الخدمي لإدارة المجالس الطبية المتخصصة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أغسطس 2026، حيث بلغت ميزانية العلاج على نفقة الدولة 25 ملياراً و235 مليوناً و108 آلاف جنيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المرضى، والتزام الدولة المستمر بدعم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الخدمات الطبية استفاد منها مليونان و628 ألفاً و702 من المرضى، وصدرت لصالحهم قرارات علاجية بلغت مليونين و956 ألفاً و125 قراراً علاجياً على نفقة الدولة.

جهود تمكين الأشخاص ذوي الهمم 

وقال الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية، إنه في إطار جهود تمكين الأشخاص ذوي الهمم وتسهيل دمجهم في المجتمع تواصل العمل ببرنامج بطاقة الخدمات المتكاملة منذ التشغيل الفعلي للموقع الإلكتروني المخصص لها، حيث تم إجراء الكشف الطبي ومناظرة 210 آلاف و297 حالة أمام اللجان الطبية المختصة بطلبات الحصول على البطاقة، ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى رقمنة الفحوصات الطبية وتيسير وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عقاد، مدير عام إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن مبادرات الدعم الاجتماعي والتمكين اللوجستي شهدت نشاطاً مكثفاً، إذ قامت اللجان الطبية بمناظرة وفحص 18 ألفاً و929 مستفيداً من المتقدمين للحصول على السيارات المجهزة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، كما نجحت المنظومة في مناظرة وفحص 212 ألفاً و567 حالة من المستحقين لمعاش «تكافل وكرامة» لضمان دقة التقييم الصحي وتوجيه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، مشيراً إلى نجاح خطة التحول الرقمي وتوظيف الحلول التقنية الحديثة لتقليل مشقة الانتقال، حيث سجلت المنظومة طفرة في تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة ببلوغ إجمالي المناظرات الطبية عن بُعد 52 ألفاً و103 مناظرات.

وجددت وزارة الصحة والسكان تأكيد عزمها على مواصلة تطوير المنظومة الصحية الوطنية في جوانبها الطبية والإدارية ورقمنة الإجراءات العلاجية بما يضمن تحقيق الاستدامة وتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين بكرامة وعدالة، وبما يلبي تطلعات المجتمع ويرتقي بجودة الحياة لجميع أفراده.

وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة الأداء الخدمي المجالس الطبية المتخصصة الأعباء المادية

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