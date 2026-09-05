«صحة الغربية» تقدم 2 مليون و881 ألفًا و337 خدمة ضمن حملة «100 يوم صحة»

صرحت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بان المبادراة الرئاسية نجحت خلال 33 يومًا من انطلاق الحملة في تقديم نحو 2 مليون و881 ألفًا و337 خدمة صحية للمواطنين بمختلف القطاعات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق المستمر بين قطاعات المديرية لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من فعاليات الحملة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، وحرصهما على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والتوسع في الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف الفئات والأماكن.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أشارت وكيل الصحة أن إجمالي خدمات المبادرات الرئاسية التي تم تقديمها خلال الفترة نفسها بلغ 488 ألفًا و598 خدمة، شملت عددًا من المبادرات الصحية المهمة، وفي مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي 170 ألفًا و932 خدمة، مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي: 148 ألفًا و842 خدمة، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، 138 ألفًا و322 خدمة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج 9 آلاف و121 خدمة، مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال وحديثي الولادة: 7 آلاف و782 خدمة، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين 3 آلاف و516 خدمة.

كما أفادت أن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة وأطفال الحضانات 721 خدمة ، مبادرة العناية بكبار السن 9 آلاف و362 خدمة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالغربية أن جهود الحملة لم تقتصر على المبادرات الرئاسية، حيث تم تقديم مليون و631 ألفًا و751 خدمة ضمن خدمات القطاعين العلاجي والوقائي، إلى جانب 422 ألفًا و980 خدمة من خلال خدمات الرعاية الأولية والرعاية المتكاملة للأم والطفل.

تحسين خدمات المواطنين

في نفس السياق قال الدكتور الحسين فتوح مدير ادارة المبادرات الرئاسية شملت الخدمات المقدمة 264 ألفًا و297 خدمة ضمن خدمات تنمية الأسرة، فضلًا عن تنفيذ 73 ألفًا و711 خدمة في مجال التثقيف الصحي والندوات الإعلامية ، بما يعكس اتساع نطاق العمل خلال فعاليات الحملة وتنوع الخدمات المقدمة للمواطنين وأن النتائج التي تحققت خلال الأيام الأولى من حملة «100 يوم صحة» تعكس حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والإدارية بمختلف قطاعات المديرية.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

كما أشارت إلى أن العمل يجري من خلال تنسيق متكامل بين القطاعات والإدارات الصحية والمستشفيات والوحدات الطبية، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام تقديم الخدمات وتحقيق المستهدفات مع دعم الفرق الطبية وتوفير الاحتياجات اللازمة، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات تقديم الخدمات، بما يسهم في الوصول بالخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.