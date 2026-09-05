قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
تفجير كبير يهز بلدة بني حيان جنوب لبنان وسط تصعيد إسرائيلي متواصل
في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع
موجة نزوح واسعة.. تشريد 1790 أسرة بسبب التصعيد العسكري في تعز باليمن
حزب إرادة جيل: التنسيق بين القاهرة والرياض ضمانة لأمن المنطقة
أخبار التكنولوجيا | قاض يمنع منافس إكس من استخدام اسم تويتر.. تسريب يكشف سرا مثيرا في هواتف Galaxy S27
تحطم مقاتلة يونانية من طراز «إف-4 فانتوم» خلال عرض جوي شمال أثينا
أبرزها الزمالك والأهلي .. مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري
سعر الذهب في الصاغة الآن
ترتيب الدوري الإسباني قبل موقعة برشلونة غدا وهزيمة ريال مدريد
ميرز: هجوم مسيرة روسيا يُظهر ما تعانيه ألمانيا من تصدع عميق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحة الغربية» تقدم 2 مليون و881 ألفًا و337 خدمة ضمن حملة «100 يوم صحة»

مبادرة صحة الغربية
مبادرة صحة الغربية
الغربية أحمد علي

صرحت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بان المبادراة الرئاسية نجحت خلال 33 يومًا من انطلاق الحملة في تقديم نحو 2 مليون و881 ألفًا و337 خدمة صحية للمواطنين بمختلف القطاعات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق المستمر بين قطاعات المديرية لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من فعاليات الحملة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، وحرصهما على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والتوسع في الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف الفئات والأماكن.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أشارت وكيل الصحة أن إجمالي خدمات المبادرات الرئاسية التي تم تقديمها خلال الفترة نفسها بلغ 488 ألفًا و598 خدمة، شملت عددًا من المبادرات الصحية المهمة، وفي مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي 170 ألفًا و932 خدمة، مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي: 148 ألفًا و842 خدمة، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، 138 ألفًا و322 خدمة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج  9 آلاف و121 خدمة، مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال وحديثي الولادة: 7 آلاف و782 خدمة، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين 3 آلاف و516 خدمة.

كما أفادت أن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة وأطفال الحضانات 721 خدمة ، مبادرة العناية بكبار السن 9 آلاف و362 خدمة.
وأضافت وكيل وزارة الصحة بالغربية أن جهود الحملة لم تقتصر على المبادرات الرئاسية، حيث تم تقديم مليون و631 ألفًا و751 خدمة ضمن خدمات القطاعين العلاجي والوقائي، إلى جانب 422 ألفًا و980 خدمة من خلال خدمات الرعاية الأولية والرعاية المتكاملة للأم والطفل.

تحسين  خدمات المواطنين 

في نفس السياق قال الدكتور الحسين فتوح مدير ادارة المبادرات الرئاسية شملت الخدمات المقدمة 264 ألفًا و297 خدمة ضمن خدمات تنمية الأسرة، فضلًا عن تنفيذ 73 ألفًا و711 خدمة في مجال التثقيف الصحي والندوات الإعلامية ، بما يعكس اتساع نطاق العمل خلال فعاليات الحملة وتنوع الخدمات المقدمة للمواطنين وأن النتائج التي تحققت خلال الأيام الأولى من حملة «100 يوم صحة» تعكس حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والإدارية بمختلف قطاعات المديرية.

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

كما أشارت إلى أن العمل يجري من خلال تنسيق متكامل بين القطاعات والإدارات الصحية والمستشفيات والوحدات الطبية، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام تقديم الخدمات وتحقيق المستهدفات مع دعم الفرق الطبية وتوفير الاحتياجات اللازمة، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات تقديم الخدمات، بما يسهم في الوصول بالخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي صحة الغربية قوافل علاجية دعم الأسر والعائلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة .. حالة الطقس فى مصر المتوقعة لمدة 5 أيام

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

زيت الزيتون

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

بالصور

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد