أمير عزمي مجاهد: مفيش لاعب أكبر من الزمالك .. وبيع بيزيرا هو الحل

طالب أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء باتخاذ قرار حاسم بشأن البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، مؤكدًا أن مصلحة النادي يجب أن تكون هي الأولوية في التعامل مع الأزمة الحالية.

القلعة البيضاء

وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك هو صاحب الفضل في صناعة اسم وقيمة بيزيرا، مشددًا على أنه لا يوجد لاعب أكبر من النادي.

وأوضح: «مفيش لعيب أكبر من الزمالك والأهلي، والنادي هو اللي بيعمل اللعيب مش العكس».

وأضاف: «الزمالك وقفك على رجليك، وعملك قيمة وسعر، ميبقاش ده رد الجميل. لازم الإدارة تكون حاسمة في القصة دي، وتاخد أكبر عائد من بيع بيزيرا ويتكل على الله».

وأكد أمير عزمي مجاهد أنه لا يؤيد عودة اللاعب إلى صفوف الزمالك مرة أخرى، قائلًا: «أنا مش متقبل فكرة إنه يرجع يلعب للزمالك».

تأتي تصريحات أمير عزمي في ظل الجدل المثار حول مستقبل بيزيرا، وسط مطالبات بحسم موقف اللاعب بما يحقق أكبر استفادة مالية وفنية للقلعة البيضاء.