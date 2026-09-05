أبرزها الزمالك والأهلي .. مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري

تنطلق مباريات الجوله الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على مدار 3 أيام، الإثنين والثلاثاء والأربعاء
واختتمت الجولة الثالثة بفوز فريق الأهلي أمام سموحة الخميس الماضي باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري الممتاز
مواعيد مباريات الجولة الرابعة
الاثنين 7 سبتمبر
القناة × طلائع الجيش.. الساعة 5 مساءً
الاتحاد السكندري × بترول أسيوط.. الساعة 5 مساءً
البنك الأهلي × غزل المحلة.. الساعة 8 مساءً
بتروجت × المصري.. الساعة 8 مساءً
الثلاثاء 8 سبتمبر
بيراميدز × الجونة.. الساعة 5 مساءً
سموحة × سيراميكا كليوباترا.. الساعة 8 مساءً
الزمالك × أبو قير للأسمدة.. الساعة 8 مساءً
الأربعاء 9 سبتمبر
مودرن سبورت × وادي دجلة.. الساعة 5 مساءً
الشرقية إنبي × زد.. الساعة 8 مساءً
المقاولون العرب × الأهلي.. الساعة 8 مساءً
وتذاع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون سبورت