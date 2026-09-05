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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مبيد بلا رائحة والحشرة تختفي في دقائق».. حيل إعلانية تكشف شركات مكافحة الحشرات الوهمية

مكافحة الحشرات
مكافحة الحشرات
محمد البدوي

مع انتشار الإعلانات الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يلجأ بعض مقدمي هذه الخدمات إلى عبارات تسويقية براقة لجذب المواطنين، من بينها القضاء على الحشرات خلال دقائق واستخدام مواد «بلا رائحة»، إلا أن هذه الوعود قد تخفي وراءها كيانات غير مرخصة تستخدم مواد لا تخضع للرقابة الصحية. 

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وحذر عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، المواطنين من التعامل مع شركات مكافحة الحشرات الوهمية، مؤكدًا أن التأكد من الترخيص والمواد المستخدمة يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأسرة من المخاطر الصحية، وكذلك من التعامل مع أشخاص مجهولين داخل المنازل.

إعلانات براقة على السوشيال ميديا
 

وكشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن بعض الشركات غير المرخصة تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، من خلال تقديم وعود جذابة للمواطنين.

وأوضح أن من أبرز العبارات المستخدمة في هذه الإعلانات الادعاء بإمكانية القضاء على الحشرات خلال دقائق أو استخدام مبيدات «دون رائحة»، وهي عبارات قد تدفع المواطنين إلى اختيار الشركة دون التأكد من مدى قانونية عملها أو سلامة المواد التي تستخدمها.

كيف تفرق بين الشركة المرخصة والوهمية؟
 

وقال عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، إن شركات مكافحة الحشرات والقوارض المرخصة تخضع لرقابة دورية من وزارة الصحة.

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وتشمل إجراءات الرقابة والتفتيش التأكد من المواد التي تستخدمها الشركات، ومدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير الصحية المعمول بها.

اطلب أصل الترخيص قبل دخول الشركة إلى منزلك
 

وشدد على ضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات قبل التعاقد مع أي شركة لمكافحة الحشرات، وفي مقدمتها طلب أصل الترخيص والاطلاع عليه للتأكد من أنه ساري المفعول.

وتابع: "كما يجب على المواطن مراجعة البيانات المدونة في الترخيص ومقارنتها بالشركة الموجودة على أرض الواقع، والتأكد من تطابق اسم وبيانات الجهة التي يتعامل معها مع البيانات الرسمية.

وأشار إلى أهمية التأكد كذلك من إدراج الشركة ضمن قائمة الشركات المعتمدة، وعدم الاكتفاء بالإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل على قانونية الشركة.

 

مواد مجهولة قد تهدد صحة الأسرة
 

وحذر ماهر من خطورة التعامل مع الكيانات غير المرخصة، خاصة أن استخدام مبيدات أو مواد غير معتمدة قد يؤدي إلى مخاطر صحية على سكان المنزل.

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ولا تقتصر المشكلة على المواد المستخدمة فقط، إذ أشار إلى أن التعامل مع جهات مجهولة يعني أيضًا السماح لأشخاص غير معروفين بدخول المنزل، وهو ما يمثل جانبًا آخر من المخاطر التي ينبغي وضعها في الاعتبار.

 

لا تنخدع بالإعلانات المبالغ فيها
 

ودعا المتخصص في أخبار وزارة الصحة المواطنين إلى عدم الانجراف وراء الإعلانات التي تعتمد على المبالغة أو الاستمالة العاطفية لإقناع العملاء، مؤكدًا أن العبارات التسويقية وحدها لا تكفي للحكم على كفاءة الشركة أو سلامة الخدمة.

وأكد أهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية للتحقق من تراخيص الشركات والمواد التي تستخدمها، قبل السماح لأي جهة بتنفيذ أعمال مكافحة الحشرات داخل المنزل.

5 علامات تستدعي الحذر
 

ومن أبرز المؤشرات التي تستوجب التحقق قبل التعاقد:

  • الإعلان عن القضاء على الحشرات في دقائق بصورة مطلقة.
  • الترويج لمبيدات مجهولة المصدر أو غير واضحة البيانات.
  • رفض تقديم أصل الترخيص للمواطن.
  • عدم تطابق بيانات الشركة مع بيانات الترخيص.
  • الاعتماد على إعلانات السوشيال ميديا دون وجود بيانات رسمية يمكن التحقق منها.
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