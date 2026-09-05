تنسيق مشترك بين شئون البيئة بوسط الدلتا وزراعة كفر الشيخ ​للاستعداد لموسم السحابة السوداء

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع الوعى البيئى بخطورة حرق قش الأزر على البيئة والإنسان، تم عقد الاجتماعي التنسيقي الأول استعداداً لموسم السحابة السوداء، وذلك بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، بحضور رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ وقيادات مديرية الزراعة وعدد من مسئولي الإدارات الزراعية لفيف من قيادات محافظة كفر الشيخ.

وتناول الاجتماع عرض الأهمية الاقتصادية لقش الأرز واستخداماته، والخطة الخاصة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والتي شملت عدة محاور.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف حملات قياس عوادم السيارات ووقف الصناعات العشوائية ذات الأثر البيئي السلبي على نوعية الهواء مثل المكامير والفواخير، بالإضافة إلى محاور المرور الليلي على أماكن زراعة الأرز واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال مخالفات الحرق المكشوف وفقا للقانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بتنظيم وإدارة المخلفات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم شرحاً لأهم التيسيرات المقدمة للمزارعين والمتعهدين، مثل توفير معدات تدوير القش بأسعار رمزية، وإمكانية فتح مواقع لتجميع قش الأرز وعمليات ما بعد التجميع بعد توافر الاشتراطات المطلوبة، كما تم التنبيه على أهمية تنفيذ برامج التوعية البيئية المباشرة مع المزارعين والمواطنين، وتعظيم دور المساجد والكنائس في تقديم التوعية بهذا الخصوص، حيث تحث جميع الأديان السماوية على حماية الإنسان والبيئة وعدم الإضرار بهما.

وقد شدد الحاضرون خلال الاجتماع على ضرورة إزالة أي تراكمات للمخلفات أولاً بأول حتى لا تكون بؤرا للاشتعال، وكذلك ضرورة التعامل السريع مع أى بؤر حرق قش الأرز.