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وليد مهدي يعتذر عن استكمال مهمته مع منتخب الناشئين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد مهدي يعتذر عن استكمال مهمته مع منتخب الناشئين

وليد مهدي
وليد مهدي
عمرو مصطفى

أنهى وليد مهدي كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بمنتخب مصر للناشئين (مواليد 2009) للمشاركة في "دورة الصداقة الدولية" بسويسرا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 22 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر، حيث نجح في استخراج تأشيرة Schengen للبعثة في زمن قياسي، فضلاً عن إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمشاركة في كأس العالم للناشئين بقطر 2026.

وليد مهدي يعتذر عن استكمال مهمته مع منتخب الناشئين

وعلى خلفية ذلك، تقدم الكابتن وليد مهدي باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهامه ضمن الجهاز الفني للمنتخب، وذلك لإصابته بقطع في غضروف الركبة.

هذا، وقد وجّه مهدي الشكر لمسئولي اتحاد الكرة على ثقتهم الكبيرة، معرباً عن تقديره التام لتفهمهم لحالته الصحية.

قرعة منتخب مصر مواليد 2010 في تصفيات شمال أفريقيا بتونس

وأجريت، قرعة بطولة تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين مواليد 2010، التي تستضيفها تونس، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
مصر والجزائر.. ٢٦ سبتمبر 
مصر وليبيا.. ٢٩سبتمبر
مصر وتونس.. ٢ أكتوبر .

ومن المقرر أن يتوجه منتخب مصر مواليد ٢٠١٠، بقيادة عبدالستار صبري إلي تونس يوم ٢١ سبتمبر لخوض التصفيات الأفريقية ، علي أن يعود المتتخب يوم ٣ أكتوبر.

ودخل المنتخب معسكرا مغلقا بمركز المنتخبات الوطنية يوم الخميس الماضي بمشاركة جميع اللاعبين، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم في الفترة المقبلة بشكل رسمي.

وليد مهدي منتخب مصر للناشئين منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كابتن وليد مهدي

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