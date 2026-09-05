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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. المستندات المطلوبة والرواتب وموعد التقديم

وظائف محطة الضبعة النووية 2026
وظائف محطة الضبعة النووية 2026
يوسف رجب

يبحث عدد كبير من الشباب عن وظائف محطة الضبعة النووية 2026، خاصة مع إعلان مديرية العمل بمحافظة قنا عن توفير فرص عمل جديدة لدى شركة روسية تعمل ضمن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بعدد من التخصصات، وبمرتبات تصل إلى 40 ألف جنيه، إلى جانب مجموعة من المزايا للعاملين.

يأتي الإعلان عن وظائف محطة الضبعة النووية 2026،  في إطار جهود وزارة العمل ومديرية العمل بقنا لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، بالتنسيق مع الشركات العاملة في المشروعات القومية، وإتاحة وظائف تتناسب مع مختلف الخبرات والتخصصات.

التخصصات المطلوبة في وظائف محطة الضبعة النووية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا عن توافر وظائف في مشروع محطة الضبعة النووية بعدد من التخصصات، وتشمل:

  • لحامين.
  • فورمجية خرسانة.
  • نقاشين.
  • مبيضي محارة.
  • حدادين مسلح.
  • فنيي تركيبات.
  • عمال مساعدين.

مرتبات وظائف محطة الضبعة النووية

تتراوح مرتبات الوظائف المتاحة في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بين 14,250 جنيهًا و40 ألف جنيه، وفقًا للتخصص وطبيعة العمل.

وتوفر الوظائف عددًا من المزايا للعاملين، تشمل التأمين الشامل، والسكن المكيف، ووسائل الانتقال من وإلى موقع العمل، بالإضافة إلى توفير وجبات يومية.

يتضمن نظام العمل للوظائف المعلنة 24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة، إلى جانب المزايا الخاصة بالسكن والانتقالات والوجبات والتأمين.

موعد التقديم على وظائف محطة الضبعة النووية

حددت مديرية العمل بمحافظة قنا موعد التقديم وإجراء الاختبارات للراغبين في الحصول على الوظائف، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر 2026، ويتم استقبال المتقدمين خلال المواعيد المحددة لإجراء الاختبارات الخاصة بالوظائف المتاحة.

مكان التقديم على وظائف محطة الضبعة

يكون التقديم وإجراء الاختبارات في مركز التدريب المهني بكلاحين قفط، أمام إدارة مرور قفط التابعة لوزارة العمل، بمركز قفط في محافظة قنا.

وأوضحت مديرية العمل بقنا أن الراغبين في التقديم على الوظائف عليهم إحضار المستندات المتاحة لديهم، بالإضافة إلى:

  • نموذج 111 تأمين شامل.
  • صورة شخصية.

ويُنصح الراغبون في التقديم بالتوجه إلى مقر الاختبارات خلال المواعيد المحددة، مع اصطحاب المستندات المطلوبة.

محافظ قنا: توفير فرص عمل للشباب

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أهمية دعم ملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة أمام أبناء المحافظة، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف رفع مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، بما يساهم في توفير فرص عمل مناسبة ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

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