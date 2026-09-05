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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القصة الكاملة لشائعات إلغاء مهرجان الموسيقى.. السوشيال ميديا تناولت الشائعة والأوبرا كذبتها

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
محمد سعيد

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شائعات حول إلغاء مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لهذا العام، ما دفع دار الأوبرا المصرية للرد على تلك الشائعات. 

ونفت دار الأوبرا المصرية ما تردد عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أن الدورة الجديدة من المهرجان ستقام في موعدها المحدد، وأن الاستعدادات الخاصة بها تسير وفق الخطة الموضوعة.

وقالت الأوبرا، في بيان رسمي، إن مهرجان الموسيقى العربية يمثل واحدًا من أبرز وأعرق الفعاليات المتخصصة في مجال الموسيقى والغناء داخل مصر والعالم العربي، مشددة على أن تاريخه الطويل ومكانته الفنية والثقافية يستوجبان الحفاظ على قيمته والاهتمام برسالته.

وأضافت الدار أن لجنة تحضيرية تضم نخبة من المتخصصين والخبراء تواصل عملها حاليًا لوضع التصور الفني للدورة المقبلة، إلى جانب إعداد البرنامج واختيار الفنانين والمكرمين، وفق مجموعة من المعايير والقواعد الفنية، بما يضمن خروج المهرجان بالصورة التي تليق باسمه ومكانته.

وشددت إدارة دار الأوبرا على أن مسارحها وأبوابها تظل مفتوحة أمام جميع الفنانين المصريين والعرب الذين يمتلكون قيمة فنية حقيقية ويلتزمون برسالة المهرجان ويحترمون جمهوره، موضحة أن الهدف يتمثل في تقديم فن راقٍ يجمع بين الحفاظ على هوية الموسيقى والغناء العربي ومواكبة التطورات الحديثة.

وأضاف البيان أن مصر تزخر بأعداد كبيرة من كبار المطربين والموسيقيين من مختلف الأجيال، معتبرة أن هذه النخبة تمثل ثروة فنية قادرة على مواصلة مسيرة الإبداع والحفاظ على المكانة التي حققها المهرجان، بما يؤكد الدور الثقافي والفني لمصر في العالم العربي.

مهرجان الموسيقى العربية 

وذكرت دار الأوبرا أن القائمة النهائية لأسماء الفنانين والمكرمين، إلى جانب تفاصيل البرنامج، لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي حتى الآن، لافتة إلى أن الإعلان عنها سيكون خلال مؤتمر صحفي تحدده إدارة الدار في وقت لاحق، عقب انتهاء اللجنة التحضيرية من أعمالها.

وفي ختام بيانها، ناشدت دار الأوبرا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الاعتماد على المنشورات غير الموثقة التي قد تتسبب في إثارة الجدل أو الإساءة إلى مهرجان عريق بحجم مهرجان الموسيقى العربية.

وأكدت الأوبرا استمرار المهرجان في أداء دوره الفني والثقافي، مستندًا إلى تاريخه الممتد وجمهوره الكبير وما تمتلكه مصر من ثروة موسيقية وفنية، بما يساهم في استمرار حضور الفن العربي ورفع رايته على مسارح دار الأوبرا المصرية.

مهرجان الموسيقى مهرجان الموسيقى العربية الأوبرا دار الأوبرا المصرية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

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