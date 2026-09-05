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القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي غرب مأرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي غرب مأرب

القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي غرب مأرب
القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي غرب مأرب
شيماء جمال

استهدفت القوات الحكومية، تجمعات ومنصات لإطلاق الصواريخ وتحركات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في عدد من الجبهات باليمن.

وقال محمود الحميدي، مراسل «الحدث» من مأرب، إن القوات الحكومية استهدفت تجمعات ومنصات لإطلاق الصواريخ وتحركات غير اعتيادية للحوثيين في قرية الزور غربي محافظة مأرب، إلى جانب استهداف ثكنة عسكرية ومنصة لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة.

وأضاف الحميدي، أن التطورات الأبرز شهدتها محافظة الجوف المجاورة، حيث استهدفت القوات الحكومية بالطيران الحربي والمسير وراجمات الصواريخ عددًا من المواقع الحوثية، من بينها مبنى الأمن السياسي الذي كانت تستخدمه الميليشيات غرفة عمليات مركزية، وأسفرت الضربات، وفق مصادر، عن مقتل أربعة خبراء إيرانيين ولبنانيين ينتمون إلى حزب الله اللبناني.

وتابع: كما استهدفت القوات الحكومية منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة المحزمات جنوب غربي الجوف، وتجمعات وحشودًا حوثية كانت تدفع بها الميليشيات باتجاه جبهات القتال في الجوف ومأرب، إضافة إلى آليات وأطقم عسكرية في معسكر اللبنات شرق مديرية الحزم، الذي تتخذه الميليشيات مركز عمليات متقدمًا.

اليمن مأرب الحوثي الحوثيون صواريخ

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